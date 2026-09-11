രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വയോജന സൗഹൃദ ഓഫിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി കേരളം: സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ് പദവി

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വയോജന സൗഹൃദ ഓഫിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി കേരളം: സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ് പദവി
വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫിസുകൾ ആശുപത്രി, ബാങ്ക്, ഗതാഗത കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കും. പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത്.
Published : September 11, 2026 at 7:50 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളെ വയോജന സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനുള്ള നൂതന പദ്ധതിക്ക് വയോജന ക്ഷേമ വകുപ്പ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായാണ് വയോജന സൗഹൃദ ഓഫിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത്. വില്ലേജ്, താലൂക്ക് ഓഫിസുകൾ ആശുപത്രി, ബാങ്ക്, ഗതാഗത കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടപ്പാക്കും. പൊതു മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തി ഗോൾഡ്, സിൽവർ, ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളാണ് നൽകുന്നത്.
നിശ്ചിത കാലയളവിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പുതുക്കണം. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ പരിശോധനയുമുണ്ടാകും. അഞ്ച് മേഖലകളായാണ് ഓഫിസുകളെ വിലയിരുത്തുക. കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയ്ക്ക് 30 ശതമാനമാണ് സ്കോർ. സേവന രീതിക്ക് 25 ശതമാനവും ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനത്തിനും പെരുമാറ്റത്തിനും 20 ശതമാനവും വിവരവിനിമയത്തിന് 15 ശതമാനവും പങ്കാളിത്തത്തിന് 10 ശതമാനവുമാണ് സ്കോർ. ഇതിൽ പടികളില്ലാത്ത പ്രവേശനം, താഴത്തെ നിലയിൽ ശൗചാലയം, മുതിർന്നവർക്കുള്ള മുൻഗണനാ ക്യൂ, മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവ നിർബന്ധമായും പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളാണ്.
ഇവയിലേതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ആകെ സ്കോർ എത്രയായാലും സർട്ടിഫിക്കേഷന് പരിഗണിക്കില്ല. ആകെ സ്കോർ 85 ശതമാനത്തിന് മുകളിലും ഏതെങ്കിലുമൊരു മേഖലയിൽ 60 ശതമാനത്തിൽ കുറയാതെയും നേടിയാൽ അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഗോൾഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. 70 മുതൽ 84 വരെ സ്കോറുള്ളവയ്ക്ക് സിൽവർ ലഭിക്കും. 60 മുതൽ 69 വരെയുള്ളവയ്ക്ക് ബ്രോൺസും ലഭിക്കും. രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് മാത്രമേ സാധുവാകുന്ന ഈ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വീണ്ടും പരിശോധിച്ച ശേഷമെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഓഫിസുകളിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിലും ഓരോ വർഷവും അപ്രതീക്ഷിത പരിശോധന നടത്തും. ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫ്സുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത എംപാനൽ ചെയ്ത സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളാകും സ്കോർ നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
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വയോജന വകുപ്പിന് കീഴിലെ നോഡൽ സെല്ലാണ് രജിസ്ട്രി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സംസ്ഥാനതല സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതും ഗോൾഡ് പുരസ്കാരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതും. യുഎഇയിലെ ഷാർജ മാതൃക, ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ഏജ്-ഫ്രണ്ട്ലി സിറ്റീസ് ശൃംഖല, അമേരിക്കയിലെ സർട്ടിഫൈഡ് ഏജ്-ഫ്രണ്ട്ലി എംപ്ലോയർ പദ്ധതി എന്നിവയാണ് വയോജന സൗഹൃദ ഓഫിസ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് മാതൃകയാക്കുന്നത്. 2021-ലെ ഭിന്നശേഷി അവകാശ നിയമപ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച ദേശീയ മാർഗരേഖ അനുസരിച്ചാണ് റാമ്പ്, സൈൻ ബോർഡ്, ശൗചാലയം തുടങ്ങിയവയുടെ സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അന്തിമമാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കുകയും ഏജൻസികളെ എംപാനൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. തുടർന്നുള്ള ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓരോ ജില്ലയിലും ഒരു ഓഫിസ് വീതം ആകെ 14 എണ്ണം പൈലറ്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കും. രണ്ടാം വർഷം വില്ലേജ്, താലൂക്ക്, കളക്ടറേറ്റ് ഓഫിസുകൾ, ട്രഷറികൾ, ആർടിഒകൾ, സർക്കാർ ആശുപത്രികൾ എന്നിവയിലൂടെ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ വ്യാപിപ്പിക്കും. മൂന്നാം വർഷം മുതൽ മറ്റ് ഓഫിസുകളിലേക്കും പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കും. പണമടച്ച് സ്വമേധയാ പങ്കുചേരാവുന്ന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ, നഴ്സിങ് ഹോമുകൾ, ഫാർമസികൾ എന്നിവയ്ക്കും ഇതോടെ അവസരം ലഭിക്കും.
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്ന ഓഫിസുകൾക്ക് ഫലകവും ക്യുആർ കോഡുള്ള ഡിജിറ്റൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ലഭിക്കും. ഇവയുടെ പേര് പൊതു രജിസ്ട്രിറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഗോൾഡ് നേടുന്ന ഓഫിസുകൾക്ക് സിൽവർ ഇക്കോണമി പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പദ്ധതികളിൽ മുൻഗണനയും ലഭിക്കും. ഏജൻസികളുടെ എംപാനൽമെൻ്റും പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ പൈലറ്റ് ഘട്ടം തുടങ്ങും. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം മുതിർന്ന പൗരന്മാരുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നാണ് കേരളം. രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുമെന്നാണ് കണക്ക്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വയോജന വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെത്തുന്ന മുതിർന്ന പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇതുവരെ വ്യക്തമായൊരു സംവിധാനമുണ്ടായിരുന്നില്ല. നീണ്ട ക്യൂ, കൈവരിയില്ലാത്ത പടികൾ, ചെറിയ അക്ഷരത്തിലുള്ള അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ, ഗോവണി കയറി എത്തേണ്ട കൗണ്ടറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പലപ്പോഴും പ്രശ്നമാകാറുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ സംവിധാനത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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