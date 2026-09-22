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അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ; 1018 ഇനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം, സമഗ്ര പട്ടികയുമായി ജെഎൻടിബിജിആർഐ

പശ്ചിമഘട്ട സംരക്ഷണത്തിന് മേഖലാധിഷ്ഠിത തന്ത്രങ്ങൾ വേണമെന്ന് ശുപാർശ

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 22, 2026 at 1:12 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ആഗോള ജൈവവൈവിധ്യ പ്രാധാന്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അടിവരയിട്ട് തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അഗസ്ത്യമല ജൈവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ (Agasthyamalai Biosphere Reserve-ABR) സമഗ്ര പുഷ്പ സസ്യപട്ടിക. തിരുവനന്തപുരത്തെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ട്രോപ്പിക്കൽ ബൊട്ടാനിക് ഗാർഡൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (ജെഎൻടിബിജിആർഐ) നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 3,261 സസ്യ ഇനങ്ങളും 26 ഉപഇനങ്ങളും 28 വകഭേദങ്ങളും കണ്ടെത്തി. ഇവ 1,139 ജനുസുകളിലും 190 സസ്യകുടുംബങ്ങളിലുമാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത്.

അഗസ്ത്യമലയുടെ സസ്യസമ്പത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധി ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ആൻജിയോസ്പേം വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും തദ്ദേശീയതയുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നെന്ന നിലയിലുള്ള പ്രദേശത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഗവേഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.



നാല് വർഷമായി പഠനം തുടങ്ങിയിട്ടെന്നും ഇത് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പട്ടികയാണെന്നും പഠനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജെഎൻടിബിജിആർഐയിലെ ഡോ. ഇ എസ് സന്തോഷ് കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ എസ്എം ഷെരീഫ്, പിപി അനുഷ, കെ എ രശ്മി, രജിത ജോസഫ് എന്നിവരും പഠനസംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 'Comprehensive Checklist of the Flowering Plants of the Agasthyamalai Biosphere Reserve, South India' എന്ന പേരിലുള്ള പഠനം Plant Science Todayയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ; സമഗ്ര പട്ടികയുമായി ജെഎൻടിബിജിആർഐ (Special Arrangement)
1,018 ഇനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രംകേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന അഗസ്ത്യമല ജൈവമണ്ഡലത്തിലെ മലനിരകളും സസ്യാവരണവും ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സവിശേഷവും അതേസമയം പാരിസ്ഥിതികമായി അതീവ ദുർബലവുമായ ഭൂപ്രദേശവുമാണെന്ന് പഠനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അഗസ്ത്യമലയിലെ സസ്യവൈവിധ്യത്തിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ കുടുംബം Fabaceae ആണ്. 349 ഇനങ്ങളാണ് (ടാക്സ) ഈ കുടുംബത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Rubiaceae (194), Poaceae (193), Orchidaceae (168) എന്നിവയാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ.

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ; സമഗ്ര പട്ടികയുമായി ജെഎൻടിബിജിആർഐ (Special Arrangement)

പ്രദേശത്തെ തദ്ദേശീയ സസ്യവൈവിധ്യവും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കണ്ടെത്തിയ സസ്യസമ്പത്തിൽ 1,018 ഇനങ്ങള്‍ (ടാക്സകൾ) (31.2 ശതമാനം) ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം കാണുന്നവയാണ്. ഇതിൽ 245 ഇനങ്ങൾ പ്രത്യേക ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന സ്റ്റീനോ-എൻഡമിക് ts(enoendemic)കുകളാണ്. അതീവ പരിമിതമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ സംരക്ഷണപരമായി ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണെന്നും ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.


ശ്രീലങ്കയുമായി ശക്തമായ സസ്യബന്ധം


അഗസ്ത്യമലയുടെ സസ്യസമ്പത്തിൽ ശ്രീലങ്കയുമായുള്ള ശക്തമായ ജൈവഭൂമിശാസ്ത്ര ബന്ധവും പഠനം കണ്ടെത്തി. ഇരു പ്രദേശങ്ങളും 347 സസ്യ ഇനങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നു. സമുദ്രനിരപ്പ് താഴ്ന്നിരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ഭൂബന്ധം, ഗോണ്ട്വാന ഭൂഖണ്ഡത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം, ദീർഘകാല കാലാവസ്ഥാ സാമ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഈ ബന്ധത്തിന് കാരണമായിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ; സമഗ്ര പട്ടികയുമായി ജെഎൻടിബിജിആർഐ (Special Arrangement)

അതേസമയം, 102 ഇനങ്ങള്‍ ഉഷ്ണമേഖലാ അമേരിക്കൻ സസ്യജാലവുമായി സാമ്യം പുലർത്തുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ദീർഘദൂര വിത്തുവിതരണം, മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് നടന്ന സ്വാഭാവികവൽക്കരണം തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ഇവിടെയെത്തിയതാകാമെന്നാണ് പഠനത്തിലെ നിഗമനം.

പുതിയ പട്ടിക എന്തിന്?

ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി അഗസ്ത്യമലയുടെ സസ്യജാലത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ പഠനങ്ങളും പ്രാദേശിക സസ്യപട്ടികകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളും തുടർച്ചയായി പരിഷ്‌കരിക്കപ്പെടുന്ന ആഗോള ടാക്സോണമിക് ഡാറ്റാബേസുകളും ലഭ്യമാണ്.

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമലയിൽ 3,261 പൂച്ചെടികൾ; സമഗ്ര പട്ടികയുമായി ജെഎൻടിബിജിആർഐ (Special Arrangement)

എന്നാൽ സസ്യങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമകരണം, ടാക്സോണമിക് വ്യാഖ്യാനം, വ്യാപനപരിധി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ പല രേഖകളിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സസ്യങ്ങളെ തെറ്റായി തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വിവരങ്ങളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ സമഗ്ര പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ജെഎൻടിബിജിആർഐ ഗവേഷകർ വ്യക്തമാക്കി.

പരമ്പരാഗത സസ്യശാസ്ത്ര രേഖകൾ, പഴയതും പുതിയതുമായ ഗവേഷണസാഹിത്യങ്ങൾ, ആഗോള ടാക്സോണമിക് ശേഖരങ്ങൾ എന്നിവ സമഗ്രമായി പരിശോധിച്ചാണ് നിലവിലെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയത്.

അഗസ്ത്യമല: നാല് ജൈവമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്ന്

തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ നാല് ജൈവമണ്ഡല സംരക്ഷിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അഗസ്ത്യമല ജൈവമണ്ഡലം. നീലഗിരി, ഗൾഫ് ഓഫ് മന്നാർ, ശേഷാചലം കുന്നുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റു മൂന്ന് ജൈവമണ്ഡലങ്ങൾ. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന പരിസ്ഥിതിവ്യവസ്ഥകളിൽ ചിലത് ഇവിടങ്ങളിലുണ്ട്. ഉയർന്ന സസ്യ-ജന്തു വൈവിധ്യവും തദ്ദേശീയ ഇനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവുമാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത.

Agasthyamala Biosphere Reserve Houses 3,261 Flowering Plant Species
അഗസ്ത്യമല ജൈവമണ്ഡലം (Special Arrangement)

അഗസ്ത്യമലയിൽ കാണപ്പെടുന്ന Paphiopedilum druryi ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശീയ ഓർക്കിഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ പ്രദേശത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്.

മേഖലാധിഷ്ഠിത സംരക്ഷണം വേണം

അഗസ്ത്യമലയുടെ സവിശേഷ സസ്യസമ്പത്ത് കണക്കിലെടുത്ത് ശാസ്ത്രീയവും മേഖലാധിഷ്ഠിതവുമായ സംരക്ഷണ തന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്‌കരിക്കണമെന്ന് ഗവേഷകർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക പുനഃസ്ഥാപനം, സസ്യങ്ങളുടെ എക്സ്സിറ്റു സംരക്ഷണം, ദീർഘകാല നിരീക്ഷണം, പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും തദ്ദേശീയ സസ്യങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് നിരന്തര നിരീക്ഷണം അനിവാര്യമാണെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ജനിതക പഠനങ്ങളിലേക്ക്

അഗസ്ത്യമലയിലെ സസ്യവൈവിധ്യത്തിൻ്റെ പരിണാമ ചരിത്രവും വിവിധ ഇനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട രീതിയും കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാവി ഗവേഷണങ്ങളിൽ പരമ്പരാഗത ടാക്സോണമിയോടൊപ്പം മോളിക്യുലാർ ഫൈലോജെനറ്റിക്സ്, ഫൈലോജീനോമിക്സ്, പോപ്പുലേഷൻ ജനറ്റിക്സ്, ഇക്കോളജിക്കൽ നിഷ് മോഡലിങ് തുടങ്ങിയ ആധുനിക ശാസ്ത്രീയ രീതികളും സംയോജിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവേഷകർ നിർദേശിക്കുന്നു.

അപൂർവവും തദ്ദേശീയവുമായ സസ്യങ്ങളുടെ പരിണാമ ചരിത്രം, വൈവിധ്യവൽക്കരണ രീതികൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തോടുള്ള അവയുടെ ദുർബലത എന്നിവ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത്തരം സംയോജിത പഠനങ്ങൾ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പശ്ചിമഘട്ടത്തെ ഒറ്റ ഭൂമിശാസ്ത്ര മേഖലയായി കാണുന്നതിനു പകരം ഓരോ പ്രദേശത്തിൻ്റെയും സവിശേഷ ജൈവസമ്പത്തും പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്തുള്ള സംരക്ഷണ നയമാണ് ആവശ്യമെന്നും പുതിയ പട്ടിക വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

AGASTHYAMALA BIOSPHERE RESERVE
FLOWERING PLANTS
WESTERN GHATS BIODIVERSITY
ENDEMIC PLANTS INDIA
AGASTHYAMALA BIOSPHERE

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