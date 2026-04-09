ചൂണ്ടുവിരലിലെ മുറിവ് കാരണം അക്ഷയ കാത്തിരിക്കേണ്ടതി വന്നത് നാലരമണിക്കൂർ; ഒടുവില് സമ്മതിദാനവകാശം
മിക്സിയിൽ കൈ കുരങ്ങി വിരലിൽ 15 സ്റ്റിച്ചും ആയാണ് യുവതിയെത്തിയത്. ബൂത്തിൽ പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർക്കെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അക്ഷയ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
Published : April 9, 2026 at 8:22 PM IST
തൃശൂർ: വിരലിൽ മുറിവുമായി എത്തിയ കണ്ണംകുളങ്ങര സ്വദേശിനി അക്ഷയ നാലര മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ വോട്ട് ചെയ്തു മടങ്ങി. യുവതിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടത്തെ കൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ മുറിവായതുകൊണ്ട് മഷി പതിപ്പിക്കാൻ ആകില്ല എന്നതായിരുന്നു പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസറുടെ നിലപാട്.
തുടർന്ന് നീണ്ട നേരത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ, ഒന്നരയോടെ കൈകുഞ്ഞുമായെത്തിച്ചേർന്ന യുവതിക്ക് 6 മണിയോടെയാണ് വോട്ടുചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. മിക്സിയിൽ കൈ കുരങ്ങി വിരലിൽ 15 സ്റ്റിച്ചും ആയാണ് യുവതിയെത്തിയത്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു വോട്ട് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതിരുന്നത്.
തുടർന്ന് അക്ഷയയിൽ നിന്നും സത്യവാങ്മൂലം എഴുതിവാങ്ങി അധികൃതർ യുവതിയെ വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ചു. സ്ഥലത്ത് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസർക്കെതിരെ കനത്ത പ്രതിഷേധമായിരുന്നു. അവസാനം നാലരമണിക്കൂർ കാത്തുനിന്നാണ് അക്ഷയ വോട്ട് ചെയ്ത് മടങ്ങിയത്. വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്നും അക്ഷയ പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചില്ലെന്ന് അക്ഷയ
"കയ്യിലെ മുറിവ് അഴിച്ച് മാറ്റാനാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിശ്വാസം ആകുന്നില്ല. മേലുദ്യോഗസ്ഥർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ തയ്യാറായില്ല. മുറിവ് പറ്റിയത് അവർക്ക് കാണണം. ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും കാണിച്ചു. എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും വിശ്വാസം ആകുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. വിരൽ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയ്ക്ക് മാത്രമേ വലത് വിരലിൽ മഷി പുരട്ടാൻ പറ്റു. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും കലക്ടർ വന്നാൽ പോലും ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഒന്നരയ്ക്ക് വന്നതാണ് ബൂത്തിൽ. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒപ്പമാണ് എത്തിയത്. ഭക്ഷണം പോലും കഴിച്ചില്ല. 6 മണിക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഇത്തരമൊരു അനുഭവം ആർക്കും ഉണ്ടാകരുത്. എന്തുതന്നെയായാലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനം തോന്നുന്നു. കാത്തിരുന്നിട്ടും വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ പോകേണ്ട അവസ്ഥ ആകുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഉണ്ടായിരുന്നു", എന്ന് അക്ഷയ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത്
കഴിഞ്ഞ ആറാം തീയതി മിക്സിയില് കൈ കുടുങ്ങി അക്ഷയയുടെ ഇടതുകൈയിലെ ചൂണ്ടുവിരലിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ആശുപത്രിയില് കാണിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട വിരല് നിലവില് വെച്ചുകെട്ടിയ നിലയിലായിലായിരുന്നു. വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മഷി പുരട്ടേണ്ടത് ഈ ചൂണ്ടുവിരലിലാണ്. എന്നാല് വിരല് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാല് മഷി പുരട്ടാന് കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിസൈഡിങ് ഓഫിസര് വോട്ട് നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവര് വീട്ടില് പോയി മെഡിക്കല് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സഹിതം വീണ്ടും എത്തിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിലപാട് മാറ്റാന് തയറായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് ബൂത്തിൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയായിരുന്നു.
