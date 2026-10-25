13 വർഷത്തെ ഒളിവ് ജീവിതത്തിനുശേഷം അമ്മയും മക്കളും കണ്ടുമുട്ടി; വഴിത്തിരിവായത് 2013ലെ മർദനക്കേസ്
2013-ൽ അന്നത്തെ 12 വയസ്സുകാരനായ മകനെ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ചീമേനി സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീക്കെതിരെ ചിറ്റാരിക്കാൽ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്
Published : October 25, 2026 at 2:19 PM IST
കാസർകോട്: നീണ്ട 13 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അമ്മയും മക്കളും തമ്മിൽ കരളലിയിക്കുന്ന പുനഃസമാഗമം. 2013-ൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് വർഷങ്ങളായി അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബം വീണ്ടും മുഖാമുഖം കണ്ടത്. കാസർകോട് ചെറുമി സ്വദേശിനിയായ 44 കാരിയാണ് കോടതിയുടെയും പൊലീസിൻ്റെയും ഇടപെടലിനൊടുവിൽ തൻ്റെ മക്കളെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടിയത്.
2013-ൽ അന്നത്തെ 12 വയസ്സുകാരനായ മകനെ മർദിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് ചീമേനി സ്വദേശിനിയായ സ്ത്രീക്കെതിരെ ചിറ്റാരിക്കാൽ പൊലീസാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. ദമ്പതികളുടെ ബന്ധത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തതിനെത്തുടർന്ന് അന്ന് 12 വയസുകാരനായിരുന്ന മകൻ പിതാവിനൊപ്പം ചിറ്റാരിക്കൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി അമ്മ തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചതായി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും സ്ത്രീയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഇവർ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു.
തുടര്ന്ന് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇവര് മാറിമാറി താമസിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചിയിലെ ഒരു നഴ്സിങ് ഏജൻസി വഴി പത്തനംതിട്ടയിലെ തിരുവല്ലയിലെത്തിയ ഇവര് അവിടെ ഒരു വയോധികയുടെ പരിചരണം ഏറ്റെടുത്തു ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. തൻ്റെ പേരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഈ സ്ത്രീ, മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് ചീമേനിയിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
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ഈ കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇവരുടെ ഭർത്താവ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ 25 വയസുള്ള സ്ത്രീയുടെ മകൻ പിതാവിനൊപ്പമാണ് കഴിയുന്നത്. മകളെ വളർത്തിയത് പിതാവിൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു.
ഒക്ടോബർ 21-നാണ് ചിറ്റാരിക്കാൽ പൊലീസ് ഇവരെ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയത്. അന്വേഷണത്തിനൊടുവിൽ കൊച്ചിയിലെ നഴ്സിങ് ഏജൻസിയിലും, അവിടെനിന്ന് സ്ത്രീ കെയർഗിവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന തിരുവല്ലയിലെ വീട്ടിലുമെത്തി ഇവരെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോഴാണ് ഈ കേസ് തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലത്തിന് ശേഷം തങ്ങളുടെ അമ്മയെ കാണാൻ മക്കൾ രണ്ടുപേരും കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. യഥാർഥ പരാതി നൽകിയിരുന്ന മകൻ തനിക്ക് ഈ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ താത്പ്പര്യമില്ലെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ഇതിനായി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് കോടതി സ്ത്രീക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. മോചിതയായ ശേഷം സ്ത്രീ രണ്ട് ദിവസം മക്കളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ശേഷമാണ് താൻ പരിചരിക്കുന്ന വയോധികനെ നോക്കാനായി തിരുവല്ലയിലേക്ക് മടങ്ങിയത്.
മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ വിവാഹിതരാണ്. തങ്ങളുടെ അമ്മ തിരികെ വരണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പിതാവ് നിർബന്ധിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് 2013 ൽ അത്തരമൊരു പരാതി നൽകിയതെന്നാണ് മക്കൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. താൻ പരിചരിക്കുന്ന വയോധികന് ആവശ്യമായ മറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കോടതി നടപടികളും പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തിരികെ വരുമെന്ന് സ്ത്രീ മക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മക്കൾക്കൊപ്പം സ്ഥിരമായി താമസിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും അവർ പങ്കുവെച്ചതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പരാതിക്കാരൻ്റെ ഭാഗം കേൾക്കുന്നതിനായി കോടതി ഈ കേസ് അടുത്ത മാസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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