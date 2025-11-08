കോഴിക്കോട് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി; സ്വകാര്യ ഫാമിലെ മുപ്പത്തേഴ് പന്നികൾ ചത്തു

ETV Bharat / state

കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ ഫാമുകൾക്കും ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിനായി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകി. മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നിർദേശം.

The farm in Kozhikode where Pigs Died Due to African swine fever (ETV Bharat)
Published : November 8, 2025 at 4:09 PM IST

കോഴിക്കോട്: കോടഞ്ചേരിയിൽ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച് സ്വകാര്യ ഫാമിലെ പന്നികൾ ചത്തു. കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ നാരങ്ങാതോടിന് സമീപത്തെ മുണ്ടൂരിൽ വിപിൻ വർഗീസിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്വകാര്യ ഫാമിലെ മുപ്പത്തേഴ് പന്നികളാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച് ചത്തത്. കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് പന്നികൾ ഓരോ ദിവസവും പനിയുടെ ലക്ഷണം കാണിച്ച് പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞുവീണ് കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത്.

പന്നികൾ ചാവാൻ തുടങ്ങിയതോടെ വിവരമറിഞ്ഞ് കോടഞ്ചേരി സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോ. സി വി രവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനിയാണെന്ന് സംശയം തോന്നിയത്. തുടർന്ന് ചത്തപന്നികളുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ഭോപ്പാലിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി ആനിമൽ ഡിസീസ് ലാബിലേക്ക് പരിശോധനക്ക് അയച്ചു.

കോടഞ്ചേരി സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോ. പി വി രവി സാഹചര്യം വിശദീകരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

ഭോപ്പാലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പന്നികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചാവാൻ കാരണം ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പരിശോധന ഫലം ഇന്നലെയാണ് കോടഞ്ചേരി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന് ലഭിച്ചത്.

നേരത്തെ തന്നെ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോക്‌ടർ പി വി രവിക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുതന്നെ ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനിബാധിച്ച് ആയിരിക്കും പന്നികൾ ചത്തത് എന്ന സംശയം തോന്നിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചത്ത പന്നികളെ സംസ്‌കരിക്കുന്നതിന് ഉടമക്ക് കൃത്യമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഉടമ പന്നികളുടെ ജഡം സംസ്‌കരിച്ചത്.

പന്നികളെ വളർത്തിയിരുന്ന ഫാം (ETV Bharat)

പതിനേഴ് പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ പന്നികളും ഇരുപത് കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പന്നി ഫാമുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോടഞ്ചേരിയിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ ഫാമുകളിലും വെറ്റിനറി സർജൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം സന്ദർശിച്ച് ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഫാമുകളുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം അണു വിമുക്തമാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചതായി കോടഞ്ചേരി സീനിയർ വെറ്റിനറി സർജൻ ഡോ പി വി രവി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്‌ച കോടഞ്ചേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ എല്ലാ ഫാം ഉടമകളെയും വിളിച്ചുവരുത്തി ആവശ്യമായ ബോധവത്‌കരണ ക്ലാസുകളും നൽകും. വനമേഖലയ്‌ക്ക് അടുത്തുള്ള കോടഞ്ചേരിയിൽ കാട്ടുപന്നികളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പോൾ വളർത്തുപന്നികളിലേക്ക് ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി പടർന്നതെന്നാണ് പ്രാഥമികമായ നിഗമനം.

ഫാമിനോട് ചേർന്ന് ഫെൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് ഇതിന് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
രോഗം ഏതെങ്കിലും ഒരു പന്നിക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു പന്നികളിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. ആഫ്രിക്കൻ പന്നിപ്പനി ബാധിച്ച പന്നികളെ രോഗബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണ്. ഈ രോഗം ബാധിച്ചാൽ പന്നികൾ ചാവാനുള്ള സാഹചര്യം വളരെ കൂടുതലാണ്.

