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ETV Bharat Impact: ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയിൽ ചരിത്ര തീരുമാനം; ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ തുക മുൻകൂറായി അനുവദിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനാധ്യാപകർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് കഴിഞ്ഞദിവസം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു

advance Funds for School Mid-Day Meals
advance Funds for School Mid-Day Meals (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 18, 2026 at 8:00 PM IST

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കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്: കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ വർഷങ്ങളായി അനുഭവിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് ഒടുവിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം. സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ തുക മാസങ്ങൾ വൈകി മാത്രം അനുവദിക്കുന്ന പഴയ സമ്പ്രദായം മാറ്റിമറിച്ച്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ തുക മുൻകൂറായി അനുവദിച്ച് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവിറക്കി. ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ 42 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലെ പാചകച്ചെലവിനായി 80,58,32,927/- രൂപയാണ് (80.58 കോടി രൂപ) സർക്കാർ ഒറ്റയടിക്ക് അനുവദിച്ചത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ അധിക ചുമതലയുള്ള ആർ എസ് ഷിബുവാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച അടിയന്തര ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാൽ ദിനംപ്രതി ചെലവ് കൂടിവരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന തുക തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നിനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രധാനാധ്യാപകർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് കഴിഞ്ഞദിവസം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ വാർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ്, വർഷങ്ങളായി തുടർന്നുവന്ന രീതി തിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വലിയ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്.

advance Funds for School Mid-Day Meals
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുന്‍കൂര്‍ പണം അനുവദിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)
advance Funds for School Mid-Day Meals
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുന്‍കൂര്‍ പണം അനുവദിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)
advance Funds for School Mid-Day Meals
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി മുന്‍കൂര്‍ പണം അനുവദിച്ച് ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് (ETV Bharat)
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി ചെലവഴിക്കുന്ന തുക സാധാരണയായി മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞാണ് സ്കൂളുകളിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. എത്രയോ വർഷമായി ഇതുതന്നെയായിരുന്നു സമ്പ്രദായമെന്നും അധ്യാപകർ പ്രതികരിച്ചു. ഇത് യഥാർഥത്തിൽ ഒരു ചരിത്ര തീരുമാനമാണെന്നും അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് ഇതെന്നും പ്രധാന അധ്യാപകരടക്കം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്

2025-26 അധ്യയന വർഷം ജൂൺ 1 മുതൽ പ്രീ-പ്രൈമറി, പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടിയൊന്നിന് ഒരുദിവസം 6.78/- രൂപയും (4.07/- രൂപ-കേന്ദ്ര വിഹിതം, 2.71/- രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതം) അപ്പർ പ്രൈമറി വിഭാഗം കുട്ടിയൊന്നിന് ഒരു ദിവസം 10.17/- രൂപയും (6.10/- രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിതം, 4.07/- രൂപ സംസ്ഥാന വിഹിതം) ആയിപാചകചെലവിനത്തിലെ നിരക്കുകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
advance Funds for School Mid-Day Meals
advance Funds for School Mid-Day Meals (ETV Bharat)
കേന്ദ്ര വിഭ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലെ നിന്നും ലഭിച്ച നിർദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗം നിലവിലുള്ള എസ്എന്‍എ സംവിധാനത്തിൽ നിന്നും SNA SPARSH എന്ന പുതിയസംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ ആകെ 42 പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങൾക്ക്അനുവദനീയമായ സ്കൂളുകൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ പര്യാപ്തമാകുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2026 ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിലെ കേന്ദ്ര വിഹിതം ഇനത്തിൽ ആവശ്യമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള 48,35,35,288/- രൂപയും, സംസ്ഥാന വിഹിതം ഇനത്തിൽ ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള 32,22,97,639/- രൂപയും ചേർത്ത്ആകെ 80,58,32,927/- രൂപ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർക്ക് അനുവദിച്ചുത്തരവാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർമാർ കാനറ ബാങ്ക് സിഎസ്എസ് പോർട്ടൽ മുഖേന TRANSFER LIMIT ആയി ലഭിക്കുന്ന മേൽ പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള തുക, അടിയന്തരമായി തന്നെ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്ന പട്ടിക പ്രകാരം ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് COOKING COST എന്ന ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി EXPENDITURE LIMIT ആയി സെറ്റ് ചെയ്ത്നൽകേണ്ടതാണ്. ഉപജില്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർ തുക ഉപജില്ലകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് (പി.എഫ്.എം.എസ് ഇതര അക്കൗണ്ടിലേക്ക്) 2026 ജൂൺ 23-നകം പിപിഎ മുഖേന ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ തുക ഉപജില്ലകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ തുക ലാപ്സായി പോകുന്നതിനാൽ സമയബന്ധിതമായി തന്നെ മേൽ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയിക്കുന്നു.
advance Funds for School Mid-Day Meals
ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ (ETV Bharat)


ഇത്തരത്തിൽ ഉപജില്ലകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തുകയിൽ നിന്നും, അതത് മാസാവസാനം സ്കൂളുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പരിശോധിച്ച് അനുവദനീയമായ തുക ഉപജില്ലകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും സ്കൂളുകളുടെ കണ്ടിജൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദിനംപ്രതി സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള വിഹിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, കൃത്യസമയത്ത് കൈയിൽ പണം ലഭ്യമാകുന്നത് സ്കൂളുകളുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വലിയ ഊർജമാകും. ഒരു മാസത്തെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മാസത്തെ തുകയ്ക്കായി ഇനി അധ്യാപകർക്ക് ഓഫിസുകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്നതും ഗുണകരമാകും.

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TAGGED:

KERALA SCHOOLS MIDDAY MEAL SCHEME
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