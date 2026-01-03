'മുഖ്യമന്ത്രി താക്കോൽ വാങ്ങാൻ എന്തിന് താഴെ വന്നു? ബ്രിട്ടാസിനും ബന്ധം': അടൂർ പ്രകാശ്, ബിജെപിക്കാർക്ക് 'നെല്ലിക്ക തളം' വേണമെന്ന് മുരളി
സോണിയ ഗാന്ധിയെ കണ്ടത് പ്രസാദം നൽകാനാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കെ മുരളീധരൻ.
Published : January 3, 2026 at 11:12 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സോണിയ ഗാന്ധിയെ സന്ദർശിച്ചത് മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങിയാണെന്നും പ്രസാദം നൽകാനാണ് അദ്ദേഹം പോയതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് എംപി മാധ്യമങ്ങളോട്. പോറ്റിക്കൊപ്പം സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ പോയത് നേരത്തെ ആസൂത്രണം ചെയ്തതല്ലെന്നും ഡൽഹിയിൽ എത്തിയ ശേഷം തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോണിയ ഗാന്ധിയെ കാണാൻ അപ്പോയിൻ്റ്മെൻ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥലത്തെ എംപി എന്ന നിലയിൽ കൂടെ വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് താൻ പോയതെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സോണിയ ഗാന്ധിയെപ്പോലെ ഉന്നത സുരക്ഷയുള്ള വ്യക്തിയെ കാണാൻ എംപി അറിയാതെ എങ്ങനെ അനുമതി ലഭിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ദേശീയതലത്തിൽ പ്രതിദിനം നിരവധി ആളുകൾ മുൻകൂട്ടി അനുമതി വാങ്ങി അവരെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. അന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നും ഇത്തരക്കാരനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും കൂടെ പോകില്ലായിരുന്നു എന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള മറ്റൊരു പാർലമെൻ്റ് അംഗത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. നിലവിൽ സിപിഎമ്മുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോറ്റിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇവർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഫോൺ കോളുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപിയും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പോറ്റി കൊണ്ടുവന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ താക്കോൽ സ്വീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നേരിട്ട് ഓഫിസിന് താഴേക്ക് വന്ന കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധം പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെയുള്ള എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോപണവിധേയരായ മറ്റുള്ളവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെക്കുറിച്ചും ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അടൂർ പ്രകാശ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ബിജെപി പ്രചാരണം അസംബന്ധം
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോണിയ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ കെ മുരളീധരൻ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് ഇറ്റലിയിൽ പുരാവസ്തു കച്ചവടമുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ ബിജെപി നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ അസംബന്ധമാണെന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നവരുടെ തലയിൽ നെല്ലിക്ക തളം വയ്ക്കേണ്ട സമയമായെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
കേസിലെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നിലവിലെ രീതിയിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ പ്രതികൾക്ക് ഉടൻ ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യമെന്നും എസ്ഐടി അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ വളരെ മന്ദഗതിയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ വേഗതയിൽ തുടങ്ങിയ അന്വേഷണം ഇപ്പോൾ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൻ്റെ അവസ്ഥയിലായി എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു.
