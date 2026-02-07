ETV Bharat / state

'പോറ്റിയുമായുള്ള ബന്ധമെന്ത്?'; ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

സ്വന്തം തടി കേടായപ്പോൾ അത് മറച്ചുവയ്ക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കൂടി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിഫലശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നു ഇത് തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ.

അടൂർ പ്രകാശ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 11:22 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിനെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ് നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോകൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപായുള്ള ഈ നിർണായക നടപടി. രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് അടൂർ പ്രകാശ് ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഹാജരായത്.

നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരുങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഡിഎഫ് പ്രഖ്യാപിച്ച കേരള യാത്ര ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ രണ്ടാം ദിവസം തന്നെ മുന്നണി കൺവീനറെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തെത്തന്നെ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്ന നിർണായകമായ നീക്കമാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം സ്വർണക്കൊള്ളയെ സർക്കാരിനെതിരായ ആയുധമാക്കുമ്പോൾ യുഡിഎഫ് കൺവീനറെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് എൽഡിഎഫ് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ശബരിമലയിലെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം സ്വർണം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന ചോദ്യത്തിന് അന്വേഷണ സംഘം ഉത്തരം തേടുകയാണ്. ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരുടെ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന സംശയം ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പുറത്തുവന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ നിയമനം ലഭിച്ചതിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വർണക്കൊള്ള ഇടപാടുകളിലും രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എസ്‌ഐടി പരിശോധിക്കുന്നത്. സ്വർണക്കൊള്ളയിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് അറിവോ പങ്കോ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നിർണായകമാകും.

ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ

ശബരിമലയിൽ സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി അടൂർ പ്രകാശ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലും അടൂർ പ്രകാശ്, ആൻ്റോ ആൻ്റണി എന്നിവർക്കൊപ്പം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ വിവാദമായിരുന്നു. വെറുമൊരു സെൽഫി എന്നതിലുപരി പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് ഇരുവരും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്.

തൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ എന്ന നിലയിലും ശബരിമലയിലെ സ്പോൺസർ എന്ന നിലയിലുമാണ് തനിക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി ബന്ധമുള്ളതെന്നാണ് അടൂർ പ്രകാശ് നേരത്തെ നൽകിയ വിശദീകരണം. എന്നാൽ പ്രതികളുടെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി പോയിരുന്നതായും സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കി നൽകിയതായും ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബന്ധം വെറുമൊരു പരിചയത്തിനപ്പുറം കവർച്ചയ്ക്കുള്ള ഗൂഢാലോചനയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിലോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് എസ്‌ഐടി പരിശോധിക്കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾ

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും എ പത്മകുമാറിനും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഇയാളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടെന്ന വാദവുമായി ഭരണപക്ഷവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2004ൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി ശബരിമലയിൽ എത്തുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ കെസി വേണുഗോപാലിനെ ഉന്നം വച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ പ്രസ്താവന ഇതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും തുടർനടപടികളും

അടൂർ പ്രകാശ് പ്രതിയുമായി നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, പ്രതികളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സംഭാവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ തേടുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ബെല്ലാരിയിലെ രത്നം ജ്വല്ലറി ഉടമയായ ഗോവർധനുമായി അടൂർ പ്രകാശിനുള്ള ബന്ധവും ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വിഷയമാകും. ഗോവർധൻ അടൂർ പ്രകാശിന് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ചിത്രങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പക്കലുണ്ട്.

കേസിലെ മറ്റ് ഇടനിലക്കാരായ രാഹുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും എസ്‌ഐടി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. പത്തനംതിട്ട എംപി ആൻ്റോ ആൻ്റണിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മുൻ ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ്റെ മൊഴിയും വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. കേസിലെ ഗൂഢാലോചനയും സ്വർണത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നത്.

സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ കേസിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് സർക്കാരിന് തന്നെ തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ. 2004ലോ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലോ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിൽ തനിക്ക് യാതൊരു ഭയവുമില്ല.

ശബരിമലയിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരാറുണ്ട്. അന്ന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന ആൾ അതിന് മറുപടി പറയണം എന്ന് പറയുന്നത് വിചിത്രമാണ്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം കേസിലെ പ്രതിയായ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് ശബരിമലയിൽ നിയമനം ലഭിച്ചതും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ തുടരുന്നതും 2007ലാണ്. അന്ന് ഏത് സർക്കാരാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനാൽ അനാവശ്യമായി യുഡിഎഫിനെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല.

സ്വന്തം തടി കേടായപ്പോൾ അത് മറച്ചുവയ്ക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കൂടി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വിഫലശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫിലെ ഒരു നേതാവും ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരില്ലെന്ന് തങ്ങൾക്ക് പൂർണ ഉറപ്പുണ്ട്. യുഡിഎഫിനെ കേസിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാവുകയേ ഉള്ളൂ. ഹൈക്കോടതി മുൻകൈയെടുത്താണ് ഈ കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നത്.

സർക്കാർ സ്വമേധയാ നടത്തിയ അന്വേഷണമായിരുന്നില്ല ഇത്. ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ കേസ് വെളിച്ചത്തു വരുമായിരുന്നില്ല. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാനായിരുന്നു സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ അന്വേഷണം മുറുകുകയും സ്വന്തം നേതാക്കൾ പ്രതികളാവുകയും ജയിലിലാവുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് മറ്റാരെയെങ്കിലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് സർക്കാർ നോക്കുന്നത്. ഇത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ നീക്കമാണ്.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതൊരു നാടകമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല. അടൂർ പ്രകാശ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിലെ എംപിമാർ പാർലമെൻ്റിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനത്തെയും കെസി വേണുഗോപാൽ തള്ളി.

പാർലമെൻ്റിലെ രേഖകളും സീറോ അവറിലെ ഇടപെടലുകളും പരിശോധിച്ചാൽ യുഡിഎഫ് എംപിമാർ എത്രത്തോളം ശക്തമായി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ഒരു പരസ്യ സംവാദത്തിന് താൻ തയാറാണ്. തീയതിയും സമയവും നിശ്ചയിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്നവർ കൈകാലിട്ടടിക്കുന്ന നിലവിളിയാണ് ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്കൊപ്പം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചിത്രമാണ് പുറത്തുവന്നത്, അല്ലാതെ യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെയല്ല. സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ആകെ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാന ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ആർജവമുണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ തെളിവ് സഹിതം സംവാദത്തിന് വരണമെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

