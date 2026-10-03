ETV Bharat / state

അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ തുറന്നടി; പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിനും ഘടകകക്ഷികൾക്കും അതൃപ്‌തി

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമേ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ കൂടിയാലോചന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നില്ലെന്ന അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വാദം വസ്‌തുതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് കെപിസിസി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ADOOR PRAKASH DISSATISFACTION CONGRESS ADOOR PRAKASH KERALA NEWS MALAYALAM
Adoor Prakash (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 2:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ തുറന്നടിയിൽ കോൺഗ്രസിലും ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിലും അതൃപ്‌തി പടരുന്നു. പാർട്ടിയിൽ കൂട്ടായ ആലോചന നടക്കുന്നില്ലെന്ന വാദമുയർത്തി കെപിസിസി ഓഫിസിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനമാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുള്ളത്.

ഘടകകക്ഷി നേതാക്കൾക്ക് മുമ്പേ ധാരണയായിരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് പദവി നൽകിയതും സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലെ ബോർഡുകളിൽ നടന്ന നിയമനവും താൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നായിരുന്നു കൺവീനറുടെ വാദം.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമേ കെപിസിസി അധ്യക്ഷനും വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരും ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ കൂടിയാലോചന മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നില്ലെന്ന അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വാദം വസ്‌തുതയ്ക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നാണ് കെപിസിസി വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

കൺവീനറെ മുഖ്യമ്രന്തിയും മറ്റുള്ളവരും അവഗണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയേണ്ടത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലാണെന്നും പത്രസമ്മേളനത്തിലൂടെ അതൃപ്‌തി പരസ്യമാക്കുന്നത് അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്നും വാദമുയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടെ ഘടകകക്ഷികളും അതൃപ്‌തിയിലാണ്.

തങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് മുന്നണി യോഗത്തിൽ ധാരണയാക്കിയ പദവികൾ നൽകുമ്പോൾ മുന്നണി കൺവീനറ തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് മുന്നണി മര്യാദയുടെ ലംഘനമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് മുസ്ലീംലീഗും മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുമുള്ളത്. ലീഗ് തങ്ങളുടെ അതൃപ്‌തി പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനത്തിന് പിന്നിൽ മദ്യനയ ചർച്ചകളെന്നും വാദം

യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ മദ്യനയ ചർച്ചകളാണ് അടൂർ പ്രകാശിൻ്റെ വിമർശനത്തിന് പിന്നിലെന്ന ആക്ഷേപവും പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നു. മദ്യനയത്തിൻ്റെ കരട് തയാറാക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജുവിൻ്റെ നേത്യത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. എക്‌സൈസ് വകുപ്പ് തയാറാക്കുന്ന കരട് നയം യുഡിഎഫിൽ ചർച്ച ചെയ്‌തശേഷമാവും മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരിക.

മുമ്പ് യുഡിഎഫ് ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷം കരട് തയാറാക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമായില്ല. പകരം എക്‌സൈസ് മന്ത്രി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായം കേട്ടു. യുഡിഎഫിൽ കരട് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള അമർഷം കൂടിയാണ് കൺവീനർ പങ്കുവച്ചതെന്ന വാദമാണ് പാർട്ടിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഉന്നയിക്കുന്നത്.

ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയത്തിൽ കുറവ് വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം എക്‌സൈസ് മന്ത്രിയോട് സാമൂഹിക - സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളും മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ആവശ്യമാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം കുറയ്ക്കരുതെന്ന ആവശ്യമാണ് ബാറുടമകൾ മന്ത്രിയോട് ശുപാർശ ചെയ്‌തത്. പഞ്ചനക്ഷത ഹോട്ടറുകളിലെ ബാറുകളുടെ പ്രവർത്തനസമയം പുലർച്ച മൂന്നു മണിവരെയാണ്. ഇതിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിലും കരടിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും.

Also Read: സിപിഎം കൗൺസിലർക്കെതിരായ അഴിമതിയാരോപണം പരിശോധിക്കും; നഗരസഭയ്ക്ക്‌ അപമാനമെന്ന് വി. വി. രാജേഷ്

TAGGED:

ADOOR PRAKASH DISSATISFACTION
CONGRESS
ADOOR PRAKASH
KERALA NEWS MALAYALAM
ADOOR PRAKASH DISSATISFACTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.