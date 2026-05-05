ഭരണമാറ്റം ജനവിധി; ബിജെപിയുടെ മുന്നേറ്റത്തിനു പിന്നില്‍ എല്‍ഡിഎഫുമായുള്ള ഡീലെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ്

ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി നേടിയ മുന്നേറ്റം എൽഡിഎഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു

അടൂര്‍ പ്രകാശ് (ETV Bharat)
Published : May 5, 2026 at 5:49 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയം കഴിഞ്ഞ പത്തു വർഷത്തെ ദുർഭരണത്തിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ മറുപടിയാണെന്ന് യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിജയത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് വ്യക്തികൾക്കല്ല, മറിച്ച് മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ച ജനങ്ങൾക്കാണ്. ജനങ്ങള്‍ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്കുള്ള പര്യവസാനം എന്ന നിലയിലാണ് ഈ വിധിയെ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​ചില മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപി നേടിയ മുന്നേറ്റം എൽഡിഎഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ആരോപിച്ചു. എല്‍ഡിഎഫ് സഹായിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കഴക്കൂട്ടത്തും നേമത്തും ചാത്തന്നൂരിലും ബിജെപി ജയിച്ചത്. എല്‍ഡിഎഫും ബിജെപിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ഡീലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫിൻ്റെ ഈ സഹായം. എന്നാൽ ഈ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിനെ മറികടന്നാണ് സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെ യുഡിഎഫ് തരംഗം ഉണ്ടായത്.

യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരൂടെ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തങ്ങളുടെ വിജയത്തിനു കാരണം. ഒരു ജില്ലയിലും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കിടയില്‍ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അസ്വാരസ്യങ്ങളും ഉണ്ടായില്ല. പ്രവര്‍ത്തകര്‍ മികച്ച ടീം വര്‍ക്കാണു കാഴ്ചവെച്ചത്. എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ബിഗ് സല്യൂട്ട് നല്‍കുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

​മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കും

മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കാലതാമസമില്ലാതെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കു വിരാമമാവും. യുഡിഎഫില്‍ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകള്‍ ഉണ്ടെന്നു പരത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍, ഭിന്നതയില്ലാതെ തങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകും. മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്നു ഹൈക്കമാന്‍ഡ് തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസസാണ് യുഡിഎഫിനു നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. വിഷയത്തില്‍ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓള്‍ ഇന്ത്യാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മിറ്റി(എഐസിസി)യില്‍ നിന്നായിരിക്കും. ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചര്‍ച്ചകളൊന്നും മുന്നണിയില്‍ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എഐസിസിയുടെ തീരുമാനങ്ങള്‍ അതുപോലെ സ്വീകരിക്കും.


പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്‌ളക്‌സുകള്‍ ഉയരുന്നതിനു പിന്നില്‍ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരമാണെന്ന് അടൂര്‍ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. എല്ലാവര്‍ക്കും സീറ്റ് നല്‍കാന്‍ സാധിക്കില്ല. കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പാലിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു യുഡിഎഫിലെ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയം. ആ സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു വിജയം യുഡിഎഫിനു ലഭിച്ചത്. ജനങ്ങള്‍ നല്‍കിയ പിന്തുണ മാനിച്ചായിരിക്കും തങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തായിരിക്കും മുന്നോട്ടു പോവുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

