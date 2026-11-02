അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമം: പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുവെന്ന് മന്ത്രി
Published : November 2, 2026 at 2:03 PM IST
കോട്ടയം: അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൽ പൊലീസിന് യാതൊരുവിധ വീഴ്ചയും പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. സംഭവത്തിൽ അന്ന് തന്നെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർക്കുന്ന കാര്യം പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
ജൂലൈ 11നാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം അരങ്ങേറിയത്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്. രാജൻ ജോസഫിനെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാഹനം തടയുന്നതും സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രാജൻ ജോസഫിനെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിന് പിന്നാലെ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ കയറി ലോക്കപ്പിന് മുന്നിലെത്തുകയും, ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന രാജൻ ജോസഫിനോട് പരുഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സംഭവങ്ങൾ ചില പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. സ്റ്റേഷന് പുറത്തെ പ്രതിഷേധം ഒഴിവാക്കാനാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ പൊലീസിൻ്റെ അനുമതിയോടെ ലോക്കപ്പിന് സമീപം എത്തിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം.
അതേസമയം, പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയും വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് നിർമാണ കേസ് പ്രതി ഫെനി നൈനാനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് കൃത്യമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ ഇരുവരുടെയും പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഇത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോലൊരു അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയിൽ അതിക്രമം നടന്നിട്ടും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. ഭരണകക്ഷിയായ യു.ഡി.എഫ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാലാണ് പൊലീസ് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
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പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടത്. ഒരു ജനപ്രതിനിധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയമം കൈയിലെടുക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടും കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പരാതിക്കാരിക്ക് പ്രതിയോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണെന്നും നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് പൊലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ ന്യായീകരണം പുറത്തുവരുന്നത്.
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