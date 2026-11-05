അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമം; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ
സ്റ്റേഷനുള്ളില് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് ബി എൻ എസ് 333 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫെന്നി നൈനാൻ, നസ്മല്, അബിൻ ശിവദാസ് എന്നിവരെയും കേസിൽ പ്രതി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്
Published : November 5, 2026 at 8:54 AM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമത്തില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗവും കോണ്ഗ്രസ് നേതാവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കുന്നു. കേസിൽ പോലീസ് ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഔദ്യോഗികമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതോടെ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. അറസ്റ്റ് നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി ഇവർ കോടതി വഴി മുൻകൂർ ജാമ്യം നേടാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റേഷനുള്ളില് അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിന് ബി എൻ എസ് 333 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫെന്നി നൈനാൻ, നസ്മല്, അബിൻ ശിവദാസ് എന്നിവരെയും കേസിൽ പ്രതി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയോട് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡാ ചന്ദ്രശേഖർ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിരുന്നു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദ് അന്വേഷണ റിപ്പോട്ട് ഡിജിപിക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമണം ഗൗരവകരമായാണ് സർക്കാർ കാണുന്നതെന്നും സംഭവത്തിൽ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആണെന്നുമായിരുന്നു ഇതിൽ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പ്രതികരണം. കേസുകളെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും പത്തനംതിട്ട ഡിസിസിക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള അതൃപ്തി ഉള്ളതായി അറിയില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തെ പൂർണമായും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇതിനിടെ, യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തില്, പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അടൂർ നിയോജകമണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് ജയകൃഷ്ണൻ പള്ളിക്കൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അറസ്റ്റിയിലായ ജയകൃഷ്ണന് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. മൂന്നുമാസത്തിനിടെ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും പൊലീസ് നൽകിയില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ജയകൃഷ്ണൻ യഥാർഥ പ്രതി അല്ലെന്നും കേസിലെ ഒന്നാംപ്രതിക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിചുവെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
ജൂലൈ 11നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ തന്നെ അപമാനിച്ചെന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു യുട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അടൂർ പൊലീസ് എറണാകുളത്തുനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. രാജൻ ജോസഫ് നേ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ്, കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സ്റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ പൊലീസ് വാഹനം തടഞ്ഞത്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച അപേക്ഷയെ തുടർന്നാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. യൂട്യൂബര് രാജന് ജോസഫിനെ താന് ആക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സെല്ലിനുള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന രാജന് ജോസഫിനോട് 'സുഖമാണോ ചേട്ടാ' എന്ന് ചോദിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും
സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്തുവന്നതിന് ശേഷം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
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