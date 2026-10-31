പൊലീസ് ജീപ്പ് തടഞ്ഞ് യുട്യൂബറെ ആക്രമിക്കാന് ശ്രമം; ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തില് ആക്രമണം, സിസിടിവി
കോൺഗ്രസ് നേതാവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം
Published : October 31, 2026 at 4:38 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അതിക്രമത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. 2026 ജൂലൈ 11ന് നടന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ലഭിച്ച ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.
കോൺഗ്രസ് നേതാവും പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയെ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ അറസ്റ്റിലായ യൂട്യൂബർ രാജൻ ജോസഫിനെ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമം നടന്നത്. രാജൻ ജോസഫിനെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നതിനിടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ വാഹനം തടയുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
തുടർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ രാജൻ ജോസഫിനെ സംഘം ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം. പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രാജൻ ജോസഫിനെ രക്ഷിച്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചുകയറ്റുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.
ലോക്കപ്പിലെത്തി രാജൻ ജോസഫിനോട് പരുഷമായി സംസാരിച്ചു
തുടർന്ന് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുള്ളിൽ കയറി ലോക്കപ്പിന് മുന്നിലെത്തി. ലോക്കപ്പിൽ കിടക്കുന്ന രാജൻ ജോസഫിനോട് പരുഷമായി സംസാരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. സംഭവങ്ങൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തുന്നതും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.
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അന്ന് നടന്ന അക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടെ അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടാലറിയാവുന്ന 20 പേർക്കെതിരെ അന്ന് പൊലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ അന്നത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്.
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