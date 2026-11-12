അടൂര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമക്കേസ്: ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ഉള്പ്പെടെ എട്ട് പേര്ക്ക് മുൻകൂര് ജാമ്യം
എഫ്ഐആര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് ജാമ്യം നല്കരുതെന്ന് വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി തള്ളി.
Published : November 12, 2026 at 2:55 PM IST
പത്തനംതിട്ട: അടൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമക്കേസില് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ, യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് ഫെന്നി നൈനാന് ഉള്പ്പെടെ എട്ട് പ്രതികള്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കോടതിയാണ് ജാമ്യം നല്കിയത്. ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയ്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പൊലീസ് കോടതിയില് റിപ്പോർട്ട് നല്കിയിരുന്നു. എഫ്ഐആര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊലീസ് ജാമ്യം നല്കരുതെന്ന് വാദിച്ചെങ്കിലും കോടതി തള്ളി.
കേസിൻ്റെ അന്വേഷണം പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില് പ്രതികള്ക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിക്കുന്നത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ വാദം. പരാതിക്കാരിക്ക് ഏത് സമയത്തും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്താൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും അതിനാല് ശ്രീനാദേവി ലോക്കപ്പിലെത്തി രാജൻ ജോസഫിനെ കണ്ടതില് തെറ്റില്ലെന്നുമായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിചേർക്കാതെ മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ശ്രീനാദേവിയെ കേസില് ഉള്പ്പെടുത്തിയതെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സ്റ്റേഷൻ അതിക്രമം, പൊലീസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തല് തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളായിരുന്നു പ്രതികള്ക്കെതിരെ പൊലീസ് ചുമത്തിയത്. ബിഎൻഎസ് 333 ആം വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരുന്നത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് യാതൊരു വിധ അതിക്രമവും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി എന്ന നിലയില് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാനാണ് അവിടെ എത്തിയതെന്നുമാണ് ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ വാദം.
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സ്റ്റേഷന് അകത്തോ പുറത്തോ അക്രമം നടന്നിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ചുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള് പൂർത്തിയാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനില് സെല്ലിനകത്ത് കയറുകയോ പ്രതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സെല്ലിന് പുറത്ത് നിന്ന് 'സുഖമാണോ ചേട്ടാ' എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിച്ചതെന്നും ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ പറഞ്ഞു.
തനിക്കെതിരെ അപകീര്ത്തികരമായ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്ന ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മയുടെ പരാതിയില് യുട്യൂബർ രാജന് ജോസഫിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അടൂർ സ്റ്റേഷനില് എത്തിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു സംഘര്ഷമുൾപ്പെടെ ഉണ്ടായത്. അക്രമം തടയുന്നതിനിടെ സംഭവത്തില് പൊലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. തുടക്കത്തില് പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യനിർവ്വഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന് കണ്ടാലറിയാവുന്നവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും തുടർനടപടികള് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വിവരാവകാശം വഴി ലഭിച്ച പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. ശ്രീനാദേവി കുഞ്ഞമ്മ ലോക്കപ്പിലെത്തി രാജൻ ജോസഫിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തില് അറസ്റ്റിലായ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ജയകൃഷണൻ പള്ളിക്കലിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു.
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