പി പി ദിവ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ പരിശോധിക്കണം; നവീൻ ബാബു കേസിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മെയ് 30നകം നൽകണം
ഭാര്യ മഞ്ജുഷയുടെ ഹർജിയിലാണ് തലശ്ശേരി കോടതിയുടെ നടപടി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, പ്രശാന്തൻ്റെ വായ്പാ വിവരങ്ങൾ, വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി എന്നിവ വിശദമായി പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശം.
Published : March 16, 2026 at 2:05 PM IST
കണ്ണൂർ: എഡിഎം ആയിരുന്ന കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന കുടുംബത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കോടതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. ഭാര്യ മഞ്ജുഷ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച് തലശ്ശേരി അഡീഷനൽ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ഈ നിർണായക ഉത്തരവിട്ടത്. ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആവശ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങളിൽ മെയ് 30നുള്ളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് അന്വേഷണസംഘത്തിന് കോടതി നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശം.
ഔദ്യോഗിക ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കും
കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റ് പിപി ദിവ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കണം എന്നാണ് കോടതി നിർദേശിച്ച ആദ്യ കാര്യം. നേരത്തെ നടന്ന അന്വേഷണത്തിൽ പിപി ദിവ്യയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പേരിലുള്ള വ്യക്തിഗത ഫോൺ നമ്പർ മാത്രമാണ് അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. ഈ ഫോൺ കുറച്ചുദിവസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു.
പിപി ദിവ്യയും പരാതിക്കാരനായ ടിവി പ്രശാന്തനുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിൻ്റെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഫോണിലുണ്ടെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രധാന വാദം. ഇതിനുപുറമെ കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി കണ്ണൂർ കലക്ടറുമായി പിപി ദിവ്യ പലതവണ ഔദ്യോഗിക നമ്പറിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇത് കേസിൻ്റെ സുപ്രധാന തെളിവാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും വായ്പാ വിവരങ്ങളും
ഒക്ടോബർ 6ന് പള്ളിക്കുന്നിൽ വച്ച് കെ നവീൻ ബാബുവിന് പണം കൈമാറാനായി ടിവി പ്രശാന്തനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇരുവരും ഒരേ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പണം കൈമാറിയതിന് യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.
സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പണം കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്നും എഡിഎമ്മിനെ മനഃപൂർവം കുടുക്കാനായി ഉന്നയിച്ച വ്യാജ ആരോപണമാണിതെന്നും തെളിയുമെന്ന് കുടുംബം വാദിക്കുന്നു. കൈക്കൂലി നൽകാനായി ടിവി പ്രശാന്തൻ എടുത്തുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വർണപ്പണയ വായ്പയുടെ മുഴുവൻ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർണം പണയം വച്ചാണ് 1 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതെന്ന ടിവി പ്രശാന്തൻ്റെ വാദത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണിത്.
വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴിയെടുക്കും
ടിവി പ്രശാന്തനിൽ നിന്നും ആദ്യം പരാതി ലഭിച്ച വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അവരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു നിർദേശം. പിപി ദിവ്യ പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണ് ടിവി പ്രശാന്തൻ വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരാതി നൽകിയതെന്നും അതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കേസുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാകാൻ മൊഴി അനിവാര്യമാണെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു.
പിപി ദിവ്യയുടെ അഭിഭാഷകൻ തുടരന്വേഷണത്തെ പൂർണമായും എതിർത്തില്ലെങ്കിലും വേഗത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും കോടതി അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം പിപി ദിവ്യയും ടിവി പ്രശാന്തനും തമ്മിലുള്ള ബിനാമി ബന്ധം അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി തള്ളി.
ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് പിന്നാലെ പുതിയ ഹർജി
കെ നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജി നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിലെ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം പുതിയ ഹർജി നൽകിയത്. ആദ്യം കേസ് അന്വേഷിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സിപിഎമ്മുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇവർ കേസ് അട്ടിമറിച്ചെന്നും മഞ്ജുഷ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ടികെ രാജകുമാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ച കാര്യവും കുടുംബം ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 13 കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും സംശയമുള്ള 4 കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം വേണ്ട രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇടപെടൽ. സിബിഐ അന്വേഷണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ, നിലവിലെ പൊലീസ് അന്വേഷണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് സഹായകമാകുമെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.
Also Read:- ജസ്ന തിരോധാനം ചുരുളഴിയുമോ? അന്വേഷണം തുടരാൻ സിബിഐ, എരുമേലി ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് തുറന്നു