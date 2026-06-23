എല്ലാം ബെക്കാര്ഡിക്കും സ്വകാര്യ കമ്പനിക്കും വേണ്ടിയെന്ന് പ്രതിപക്ഷം; മദ്യനികുതിയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതിയില്ല, സഭയിൽ ബഹളവും വോക്കൗട്ടും
ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഉന്നയിച്ച ആ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സഭാരേഖകളിൽ കാണാൻ പാടില്ലെന്നും അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു
Published : June 23, 2026 at 10:50 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി ഇളവ് സംബന്ധിച്ച് ്രപതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ച് സ്പീക്കർ. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്നും കെ എൻ ബാലഗോപാലാണ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അവതരണാനുമതി തേടിയുള്ള നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയത്.
എന്നാൽ ബജറ്റ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ തീരുമാനമാകാത്ത വിഷയത്തിൽ പ്രമേയം സഭയിൽ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന് സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്നും നാളെയും അവസരമുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോട്ടീസ് അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സ്പീക്കർ നോട്ടീസ് തള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ സ്പീക്കറുടെ നടപടികൾക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. ഇതിനിടെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ അവരുടെ സീറ്റിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.
കേരളത്തിലാകെ മദ്യമൊഴുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി: പിണറായി വിജയൻ
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി ഇളവ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സർക്കാർ നടപടി കേരളത്തിെലാകെ മദ്യമൊഴുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ നികുതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സ്വകാര്യ മദ്യക്കമ്പനിക്ക് അമിതലാഭമുണ്ടാക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടാകുന്നത്. 251 ശതമാനം നികുതി നിലവിൽ 125 ആയി കുറയ്ക്കുകയാണ്. ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും സാധാരണക്കാർക്കോ മനുഷ്യർക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ഒന്നല്ല നിർദ്ദേശമെന്നും ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താവ് കർണാടകയിലെ മദ്യക്കമ്പനിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സോഫ്റ്റ് ്രഡിങ്ക് പോലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് വ്യാപകമാക്കാനാണ് സർക്കാർ നീക്കമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ സഭ ഒഴിവാക്കിയ അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിലെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷനേതാവിന് കടക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ ഇടപെട്ട് കൊണ്ട് സ്പീക്കർ അറിയിച്ചു. പ്രതിപക്ഷനേതാവിന് മൈക്ക് നിഷേധിച്ചതോടെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. എന്നാൽ എത്ര പ്രതിഷേധമുണ്ടായാലും വാച്ച് ആൻ്റ് വാർഡിനെ വിളിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീക്കർ അടുത്ത നടപടിക്രമത്തിലേക്ക് കടന്നു. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പ്രസംഗിക്കാനെഴുന്നേറ്റ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ബെക്കാർഡി എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയൽ ശരവേഗത്തിൽ നീങ്ങുകയാണെന്നും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ വീണ്ടും സ്പീക്കർ ഇടപെട്ടതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നും വോക്കൗട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ആരോപണങ്ങൾ രേഖയിൽ ഉണ്ടാവരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും
സഭ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ച അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസിലെ ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ രേഖയിൽ കാണരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവർ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. സഭയിൽ ഗുരുതര ചട്ട ലംഘനമുണ്ടായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
റൂൾ 50 പ്രകാരമുള്ള അടിയന്തിര പ്രമേയ നോട്ടീസ് സ്പീക്കർ നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ആ വിഷയത്തിന്മേൽ സഭയിൽ സംസാരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് അവകാശമില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നോട്ടീസ് തള്ളിയിട്ടും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചെന്നും, ചട്ടവിരുദ്ധമായി ഉന്നയിച്ച ആ ആരോപണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ സഭാരേഖകളിൽ കാണാൻ പാടില്ലെന്നും അത് നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിഷയം പരിശോധിച്ച് നടപടിയെടുക്കാമെന്ന് സ്പീക്കർ ഇരുവരെയും അറിയിച്ചു.