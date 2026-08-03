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മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം: ഇപ്പോഴും കേസെടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടിവരുന്നത് അപമാനകരമെന്ന് സികെ ജാനു

2003 ഫെബ്രുവരി 19-നാണ് മുത്തങ്ങയിൽ സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷമുണ്ടായത്. പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിലാണ് ആദിവാസി യുവാവായ ജോഗി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്.

Adivasi Gotra Maha Sabha CK Janu Chemmad Jogi മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം
സികെ ജാനു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 5:58 PM IST

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വയനാട്: മുത്തങ്ങ ഭൂസമരത്തിനിടെ പൊലീസുമായുള്ള സംഘർഷത്തിൽ ആദിവാസി യുവാവ് ജോഗി കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭ. വിഷയം ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് കാണുമെന്ന് ഗോത്രമഹാസഭ ചെയർപേഴ്‌സൺ സികെ ജാനു വ്യക്തമാക്കി. സമരത്തിൽ അതിക്രമത്തിന് രയായവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അർഹമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

2003 ഫെബ്രുവരി 19-നാണ് മുത്തങ്ങയിൽ സമരക്കാരും പൊലീസും തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷമുണ്ടായത്. പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിലാണ് ആദിവാസി യുവാവായ ജോഗി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ജോഗിയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് ആദിവാസി ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ ആരോപണം. ഇത് ആദിവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന കടുത്ത വിവേചനമാണെന്നും സികെ ജാനു പറഞ്ഞു.

സികെ ജാനു മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
''ഗോത്ര മഹാസഭയുടേത് കൃത്യമായ നിലപാടാണ്. ജോഗി അണ്ണൻ വെടിയേറ്റാണ് മരിച്ചത്. പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും കേസെടുക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടിവരുന്നത് അപമാനകരമാണ്'. ഒരു കേസുപോലും ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും എടുത്തിട്ടില്ല,'' സികെ ജാനു പറഞ്ഞു.

മുത്തങ്ങ സമരത്തിൽ ആദിവാസികൾക്ക് നേരെ നടന്ന മുഴുവൻ അതിക്രമങ്ങളും പുനരന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. കൊല്ലപ്പെട്ട ജോഗിയുടെ കുടുംബത്തിനും അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയായ മറ്റ് ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കും അർഹമായ നഷ്‌ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയാറാകണമെന്നും സികെ ജാനു ആവശ്യപ്പെട്ടു. വയനാട് കൽപ്പറ്റയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.

അനീതികൾക്കെതിരെ വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം

മുത്തങ്ങ ഭൂസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധിക്കു പിന്നാലെ, അനീതികൾക്കെതിരെ വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭ. 2003-ൽ മുത്തങ്ങയിൽ നടന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളിലും ആദിവാസി ജോഗിയുടെ മരണത്തിലും സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പുതിയ പോരാട്ടം. ലോക ആദിവാസി ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ബത്തേരിയിൽ ചേരുന്ന കൺവെൻഷനിൽ സമരപരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിക്കും.

രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും അടങ്ങാത്ത മുത്തങ്ങയുടെ മുറിവുകളിലേക്ക് വീണ്ടും നീതിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുകയാണ് ആദിവാസി ഗോത്രമഹാസഭ. മുത്തങ്ങയിൽ നടന്ന ക്രൂരമായ കുടിയിറക്കലിനിടയിലും തുടർന്നും ആദിവാസികൾ അനുഭവിച്ച മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പ്രധാന ആവശ്യം.

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''സമരത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ആദിവാസി ചെമ്മാട് ജോഗിയുടെ മരണത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സിബിഐ കേസ് വിധി ഗോത്രമഹാസഭ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. വിചാരണ വേളയിൽ തന്നെ കേസിലുൾപ്പെട്ട 15 ആദിവാസികൾ മരണപ്പെട്ടു. ഒരാളെ കാണാതായി. കേസിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോഴും, നാലുപേരെ ശിക്ഷിച്ചതിനോടും മരിച്ച അശോകനെതിരെയുള്ള കോടതി നിരീക്ഷണത്തോടും തങ്ങൾക്ക് യോജിപ്പില്ല'' എന്നും ഗോത്രമഹാസഭ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പിജി ജനാര്‍ദനന്‍ അറിയിച്ചു.

സെഷൻസ് കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകും. പോരാട്ടം കോടതിക്ക് പുറത്തേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ്. വനഭൂമിക്കായി പോരാടിയവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും സാമൂഹിക-സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തകരും ഓഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് ബത്തേരിയിൽ ഒന്നിക്കും.

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TAGGED:

ADIVASI GOTRA MAHA SABHA
CK JANU
CHEMMAD JOGI
മുത്തങ്ങ ഭൂസമരം
MUTHANGA LAND DISPUTE CASE

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