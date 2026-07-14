കണ്ണീരിലായി അടിമാലി; ചീയപ്പാറയിലും കമ്പനി ലൈനിലും കാട്ടാന വിളയാട്ടം, ശാശ്വത പരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ
രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെയിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിത്യസംഭവമായി മാറി.
Published : July 14, 2026 at 8:50 PM IST
ഇടുക്കി: ഇരുട്ട് വീണാൽ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഏത് നിമിഷവും വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. അടിമാലി മേഖലയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കാട്ടാനശല്യം അതിരൂക്ഷമാകുന്നു. ചീയപ്പാറ, ഒഴിവത്തടം, കമ്പനി ലൈൻ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന വന്യമൃഗ ശല്യം മൂലം ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ കൂട്ടത്തോടെയിറങ്ങുന്ന കാട്ടാനകൾ കൃഷിയിടങ്ങൾ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിത്യസംഭവമായി മാറി.
ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഭീതി വിതച്ച് ആനക്കൂട്ടം
സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു തീയാണ്. പലപ്പോഴും വീട്ടുപടിക്കൽ വരെ കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തുന്നതോടെ കനത്ത ജീവൻ ഭീഷണിയാണ് നാട്ടുകാർ നേരിടുന്നത്. മുൻപൊക്കെ വനാതിർത്തിയോട് ചേർന്ന മേഖലകളിൽ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആനകളാണ് ഇപ്പോൾ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങുന്നത്.
"ഇരുട്ട് വീണു കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ ചങ്കൊന്ന് പിടക്കും. ഏതു സമയത്തും കാട്ടാനക്കൂട്ടം മുന്നിൽ വന്നു നിൽക്കാവുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കുട്ടികളെ പുറത്തിറക്കാനോ ധൈര്യമായി ഒന്ന് ഉറങ്ങാനോ കഴിയുന്നില്ല" പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയോടെ പറയുന്നു.
കർഷകരുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ച് വ്യാപക കൃഷിനാശം
തങ്ങളുടെ വിയർപ്പൊഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷി വിളകൾ ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ആനക്കൂട്ടം ചവിട്ടിമെതിക്കുന്നത് നോക്കിനിൽക്കാനേ കർഷകർക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിൽ കമ്പനി ലൈൻ മേഖലയിലെ കർഷകനായ എൽദോസ് വാളറയുടെ കൃഷിയിടത്തിലെ വിളഞ്ഞുനിന്ന വലിയൊരു തെങ്ങാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം കുത്തിമറിച്ചിട്ടത്. മേഖലയിലെ പ്രമുഖ കർഷകരായ പി. കെ മാത്യൂസ്, സൈനുദ്ദീൻ കുഴുപ്പിനായിൽ, ടി. ജെ പോൾ എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാട്ടാനകൾ കനത്ത നാശനഷ്ടം വരുത്തി.
പ്രധാനമായും നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൃഷികൾ:
- തെങ്ങ്
- കമുക്
- കൊക്കോ
- മറ്റ് നാണ്യവിളകൾ
ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തും പലിശയ്ക്കെടുത്തും കൃഷിയിറക്കിയ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരാണ് വന്യമൃഗശല്യം മൂലം ഇന്ന് കടക്കെണിയിലായിരിക്കുന്നത്. ദിവസേന ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കൃഷിനാശമാണ് ഈ മേഖലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
പരിഹാരം അകലെ; വനംവകുപ്പിനെതിരെ ജനരോഷം
മാമലക്കണ്ടം, പലിശക്കല്ല് ഭാഗത്തുനിന്നുമാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രധാനമായും കമ്പനി ലൈൻ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഈ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വനവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായ ഫെൻസിംഗ് (സൗരോർജ്ജ വേലി) സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ കാട്ടാനകളുടെ കടന്നുകയറ്റം തടയാനാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
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തങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തിനും ഒപ്പം ജീവനും സംരക്ഷണം നൽകാൻ അടിയന്തരമായി സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ശക്തമായ ആവശ്യം. വനംവകുപ്പ് ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും റോഡ് ഉപരോധം അടക്കമുള്ള സമരപരിപാടികൾക്കും അടിമാലി സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും.
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