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വിദേശയാത്ര നടത്തിയ കേസിൽ എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിന് തിരിച്ചടി: ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ക്ലീൻചിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി

പരാതിക്കാരനെയും എതിർ കക്ഷിയേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പരാതി കേട്ടത് ലജ്ജാകരമെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

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എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 7:20 PM IST

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എറണാകുളം: അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശയാത്രാ നടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിന് നല്‍കിയ ക്ലീന്‍ചിറ്റ് റദ്ദാക്കി ഹൈക്കോടതി. പരാതിക്കാരനെയും ആരോപണവിധേയനെയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി വാദം കേട്ടത് ലജ്ജാകരമെന്നും കോടതി.

ബിശ്വനാഥ് സിൻഹ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിനനുകൂലമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്. അനുമതിയില്ലാതെ വിദേശ യാത്രനടത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്തിനെതിരായ ആരോപണം വ്യാജമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വ നാഥ് സിൻഹ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കാലത്ത് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്.

പരാതിക്കാരനെ വീണ്ടും കേട്ട് പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാന്‍ ഹൈക്കോടതി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നും അച്ചടക്കവും സുതാര്യമാർന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം രീതിയല്ല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച വേളയിൽ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ബിശ്വനാഥ് സിൻഹയിൽ നിന്നുമുണ്ടായത്.

പരാതിക്കാരനെയും എതിർ കക്ഷിയേയും ഒരുമിച്ചിരുത്തി പരാതി കേട്ടത് ലജ്ജാകരമെന്നും ഹൈക്കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി. റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ തീയതി പോലും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലെന്നും വിശ്വാസ്യതയില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നടപടി. പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി നിയമാനുസൃത നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണം. എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നുമാണ് ഹൈക്കോടതി നിർദേശം.

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എഡിജിപി എംആർ അജിത് കുമാർ സസ്‌പെൻഷനിലായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഡിജിപി റാങ്കിലേക്ക് എസ്. ശ്രീജിത്തിന് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ കോടതി നടപടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിതിൻ അഗർവാൾ വിരമിക്കുന്ന ഒഴിവിലേക്ക് ശ്രീജിത്തിനെ പരിഗണിക്കാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ സജീവമായിരുന്നു.

നേരത്തെ ഇതേ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച കെഎം ഷാജഹാനെതിരെ എസ്. ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ മാനനഷ്‌ടക്കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം കോടതി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും, ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരവ് ശ്രീജിത്തിൻ്റെ പ്രമോഷൻ സാധ്യതകളെ ഏതു തരത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല.

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TAGGED:

ADGP S SREEJITH
KERALA HIGH COURT
ADGP S SREEJITH CLEAN CHIT REPORT
S SREEJITH TRAVELING ABROAD CASE
S SREEJITH TRAVELING ABROAD CASE HC

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