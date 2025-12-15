Kerala Local Body Elections2025

എല്ലാവർക്കും സുഗമ ദർശനം, ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനവ്; എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്

ക്രമം തെറ്റിച്ച് എത്തുന്ന ഭക്തർ അധികൃതരുടെ നിർദേശം അനുസരിച്ച് കാത്തുനിൽക്കാൻ തയാറാവണമെന്നും ശ്രീജിത്ത് അഭ്യർഥിച്ചു.

VIRTUAL QUEUE SANNIDHANAM SABARIMALA PILGRIMS adgp S Sreejith
sabarimala pilgrim (ETV Bharat)
Published : December 15, 2025 at 1:00 PM IST

പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിൽ സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത്. കൃത്യമായ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുഗമമായ ദർശനം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. 25 ലക്ഷം ഭക്തർ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയെന്നും ശബരിമല ചീഫ് പൊലീസ് കോഡിനേറ്ററായ എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

''കഴിഞ്ഞവർഷം ഈ സമയം 21 ലക്ഷം ഭക്തരാണ് എത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അത് 25 ലക്ഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തിരക്ക് വന്നെങ്കിലും അത് പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു. വെർച്ചൽ ക്യൂ പാസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ ഭക്തർ പലരും എത്താതിരിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് ഈ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത്'' - എസ് ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു.

എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

പാസ് അനുസരിച്ച് അതേ ദിവസം തന്നെ ഭക്തർ എത്തിയാൽ എല്ലാവർക്കും ദർശനത്തിന് സമയം ലഭിക്കും. വെർച്ചൽ ക്യൂ പാസ് തെറ്റിച്ച് എത്തുന്ന ഭക്തർ അധികൃതരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാത്തുനിൽക്കാൻ തയാറാവണമെന്നും എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് അഭ്യർഥിച്ചു.

ഇത്തവണത്തെ പ്രത്യേകത വാരാന്ത്യ ദിവസങ്ങളിൽ തിരക്ക് കുറയുന്നു എന്നതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ തോതിൽ ഭക്തർ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിസംബർ അവസാനവാരത്തോടെ തിരക്ക് കൂടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദർശനം സുഗമമാക്കാൻ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

VIRTUAL QUEUE SANNIDHANAM SABARIMALA PILGRIMS adgp S Sreejith
ശബരിമല (ETV Bharat)

കാനനപാത വഴിയുള്ള ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ്
അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി കാനനപാത വഴി സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവുണ്ടെന്ന് എഡിജിപി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ കാനനപാതകളിലൂടെ ആകെ 1,02,338 പേരാണ് ഇതുവരെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. അഴുതക്കടവ് - പമ്പ വഴി 37,059 പേർ ശബരിമലയിൽ എത്തി. ശരാശരി 1500 മുതൽ 2500 വരെ തീർഥാടകർ ഈ പാതയിലൂടെ ഒരു ദിവസം സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്. സത്രം വഴി 64,776 ഭക്തരാണ് സന്നിധാനത്ത് ഇതുവരെ എത്തിയത്. 4000 മുതൽ 5000 വരെ ഭക്തരാണ് പ്രതിദിനം ഈ വഴിയിലൂടെ എത്തുന്നത്.

കാനനപാതകൾ വഴിയുള്ള ഭക്തരുടെ എണ്ണം വരും ദിവസങ്ങളിലും വർധിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇത്തവണ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയ ആകെ ഭക്തരുടെ എണ്ണം 24 ലക്ഷം കവിഞ്ഞു. ഡിസംബർ 13 വരെ 2,34,7554 ഭക്തരാണ് പമ്പ - ശബരിമല പാതയിലൂടെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിയത്. വിവിധ കാനന പാതകളിലൂടെ എത്തിയ ഒരു ലക്ഷം ഭക്തരെ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആകെ എത്തിയവരുടെ എണ്ണം 24 ലക്ഷത്തേക്കാൾ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ശരാശരി 80000 തീർഥാടകരാണ് ഒരു ദിവസം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് എത്തുന്നത്. ഡിസംബർ എട്ടിനാണ് ഏറ്റവും അധികം പേരെത്തിയത് - 101,844 പേർ. നവംബർ 24 നും ഭക്തരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് 100,867 ആയി.

