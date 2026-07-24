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എഡിജിപി എംആര്‍ അജിത് കുമാറിന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍: ഉത്തരവിറക്കി ചീഫ് സെക്രട്ടറി

മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസിന് മുന്നില്‍ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കെഎസ്‌യു, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ തല്ലി ചതച്ച ഗൺമാന്‍മാന്മാരെ കേസില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ അനാവശ്യ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സസ്പെന്‍ഷന്‍

AJITHKUMAR SUSPENSION ADGP AJITHKUMAR WAVING OF BLACK FLAGS AT PINARAYI ALLEGATION AGAINST ADGP AJITH KUMAR
ADGP Ajith Kumar (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 1:22 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കെഎസ് യു, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ അകാരണമായി തല്ലിച്ചതച്ച മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്‍മാന്‍ മാരെ കേസില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുത്താന്‍ അനാവശ്യ ഇടപെടല്‍ നടത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി എഡിജിപി എംആര്‍ അജിത് കുമാറിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്‌ത്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കി. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ സഞ്ചരിച്ച ബസിന് മുന്നില്‍ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ കെഎസ്‌യു, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെയാണ് ഗൺമാന്‍മാന്മാർ തല്ലിചതച്ചത്. അന്ന് ക്രമസമാധാന ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എഡിജിപി എംആര്‍ അജിത്കുമാറിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ്‌ ചെയ്‌തത്.

സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്‍ഹ പുറത്തിറക്കിയ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ കേസന്വേഷണ ഗതിയില്‍ എംആര്‍ അജിത്കുമാറിൻ്റെ ഓഫീസ് അനാവശ്യമായി സ്വാധീനം ചെലുത്തി നിസാര വകുപ്പുകള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി കേസ് ഒരു റഫറല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആക്കി കോടതിക്കു സമര്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ റഫറല്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കുക വഴി പ്രതികളായ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ക്ക് നിയമ നടപടികളില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് സഹായകമായി.

അന്വേഷണത്തിനിടെ തങ്ങള്‍ സമ്മര്‍ദ്ദത്തിനു വിധേയരായിരുന്നതായി കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്ന ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ കെപി ടോംസണ്‍, ഡിവൈഎസ്‌പിമാരായ കെഎസ് അരുണ്‍, സുനില്‍ രാജ് എന്നിവര്‍ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് എസ്‌പി ഷൗക്കത്തലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എസ്‌ഐടിക്കു മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

അന്ന് കേസ് ഡയറി പരിശോധിച്ച അജിത് കുമാര്‍ അന്വേഷണത്തില്‍ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തതായും ഇന്‍സ്‌പെക്‌ടര്‍ തോംസണ്‍ എസ്‌ടിക്ക് മൊഴി നല്‍കി. പ്രത്യേകിച്ചും ഗണ്‍മാന്‍മാരുടെ പങ്കാളിത്തം സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിഗമനങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അതൃപ്‌തി പ്രകടപ്പിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണം അവസാനിച്ചതായും റഫര്‍ നോട്ടീസിനായി മാത്രമേ കാത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നു താന്‍ കരുതുന്നതായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുമായി അജിത്‌ കുമാര്‍ നടത്തിയ ആശയ വിനിമയം കേസന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയായി എസ്‌ഐടി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അജിത്കുമാറിൻ്റെ ഓഫീസിലെ എസ്‌ഐ ശ്രീകാന്ത്, ഗ്രേഡ് എസ്‌ഐ ഗിരീഷ് എന്നിവര്‍ അന്വേഷണ പ്രക്രിയയില്‍ ഒന്നിലധികം തവണ ഇടപെട്ട് കേസ് റഫര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആക്കി മാറ്റി എന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം കേസന്വേഷണത്തില്‍ താന്‍ അനുചിതമായ ഒരിടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നായിരുന്നു എംആര്‍ അജിത്കുമാര്‍ നല്‍കിയ മറുപടിയെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. എസ്‌ഐടിയുടെ അന്വേഷണത്തെ അജിത്കുമാര്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും എസ്‌ഐടി പരിധി വിട്ടതായി അദ്ദേഹം മറുപടിയില്‍ ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എസ്‌ഐടി രേഖപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴികളുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കാന്‍ അവസരം നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍ ഈ വിശദീകരണം തൃപ്‌തികരമല്ലെന്നും ഈ അവസരത്തില്‍ പ്രസ്‌താകവനകളുടെ ക്രോസ് വിസ്‌താരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി വിലയിരുത്തി.

അന്വേഷണത്തില്‍ അനാവശ്യമായി ഇടപെട്ട അജിത്കുമാറിനെതിരെയുള്ള നടപടി ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും അതിനാല്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണെന്നുമുള്ള സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ശുപാര്‍ശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അജിത് കുമാറിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യുന്നതായി ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

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TAGGED:

AJITHKUMAR SUSPENSION
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