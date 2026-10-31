4,000 കോടി രൂപയുടെ തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി നൽകാതെ എഡിബി: ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങി നടപടി ക്രമങ്ങൾ
കേരള സുസ്ഥിര തീരപ്രദേശ സംരക്ഷണം - കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയെന്ന പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 4013 കോടി രൂപയാണ്.
Published : October 31, 2026 at 6:20 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കിന്റെ (എഡിബി) അനുമതി ലഭിക്കാതെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 4,000 കോടി രൂപയുടെ ബൃഹത് തീരസംരക്ഷണ പദ്ധതി. ആസൂത്രണം സംബന്ധിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏഴുമാസമായി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നതു കൊണ്ടാണ് പദ്ധതിക്ക് എഡിബി അനുമതി ലഭിക്കാത്തത്. കേരള സുസ്ഥിര തീരപ്രദേശ സംരക്ഷണം - കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയെന്ന പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ് 4013 കോടി രൂപയാണ്.
ചെലവിന്റെ 70 ശതമാനമായ 2,809 കോടി രൂപയാണ് എഡിബി വായ്പയിലൂടെ നൽകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള 30 ശതമാനമായ 1204 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പങ്കാണ്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 15ന് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ആസൂത്രണ പിഴവ് മൂലം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത്. തീരമേഖലയിൽ കടലാക്രമണം, തിരശോഷണം, കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി എഡിബിയുടെ ധനസഹായത്തോടെയാണ് കേരള സുസ്ഥിര തീരദേശ സംരക്ഷണ കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയ പദ്ധതിയാണ് ഇപ്പോഴും എങ്ങുമെത്താതെ നീങ്ങുന്നത്.
നിലവിൽ ഈ പദ്ധതി രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 10 ഉപപദ്ധതികളിൽ ആറെണ്ണം പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആലപ്പാട്, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തൃക്കുന്നപ്പുഴ മുതൽ ആറാട്ടുപുഴ വരെ, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രദേശവും, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പ്രദേശവും, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൊന്നാനി, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ശംഖുമുഖം, കൂടാതെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി എന്നിവയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. വായ്പാ കരാർ ഒപ്പിടൽ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക കാര്യവകുപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കണം. പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടൻസി കരാർ നൽകാൻ തയ്യാറായ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കണമെന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ, അതിന്റെ കുറഞ്ഞത് 50 ശതമാനമെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പരിസ്ഥിതി, വന അനുമതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാധകമായ എല്ലാ നിയമപരമായ അനുമതികളും സംസ്ഥാന, കേന്ദ്ര തലങ്ങളിൽ ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ എഡിബിയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കൂ. ഇതൊന്നും ഇതുവരെ പൂർണമായി നടപ്പിലാകാത്തതു കൊണ്ടാണ് എഡിബിയുടെ അന്തിമ അനുമതി ലഭിക്കാത്തത്. നിലവിൽ മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. ബജറ്റ് ശീർഷകവും അനുവദിച്ചു. നാല് മുൻഗണനാ പദ്ധതികളുടെ ഡിപിആറുകൾ ഭരണാനുമതിക്കായി ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടികളും പാരിസ്ഥിതികാഘാത പഠനവും പുരോഗമിക്കുന്നു.
2026-27ലെ 90 കോടിയുടെയും, 2027-28ലെ 224 കോടിയുടെയും ബജറ്റ് വകയിരുത്തൽ സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്. ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചാൽ ടെൻഡർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇവ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇവ പൂർത്തിയാക്കി എഡിബിയുടെ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് മിഷൻ, അപ്രൈസൽ, വായ്പാ ചർച്ച, സാമ്പത്തിക കാര്യ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി എന്നിവ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഡിബിയുടെ അന്തിമ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.