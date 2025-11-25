തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അദാനിയുടെ ആഢംബര ഹോട്ടലിന് കേന്ദ്രാനുമതി; നടപ്പാക്കുക 136 കോടിയുടെ പദ്ധതി
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിൽ അദാനി എയർപോർട്ട് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡ് നിർമിക്കുന്ന ആഢംബര ഹോട്ടൽ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം അനുമതി നൽകി. 136 കോടി രൂപയുടെതാണ് ഹോട്ടല് പദ്ധതി.
വിമാനത്താവളത്തിലെ യാത്രക്കാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനും, നഗരത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് ഉണർവ് നൽകാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിക്ക് ഓഗസ്റ്റിൽ ചേർന്ന വിദഗ്ധ മൂല്യനിർണയ സമിതിയുടെ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നിർണായകമായ അനുമതി ലഭിച്ചത്.
വിമാനത്താവളത്തിനുള്ളിലെ നിലവിലെ തുറന്ന പാർക്കിംഗ് ഏരിയയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന 8,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം സ്ഥലത്താണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. 240 മുറികളുള്ള ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ, 660 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജ് സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകും.
23 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള അഞ്ച് നില കെട്ടിടമാണ് നിർമ്മിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ, രണ്ട് ബേസ്മെന്റ് നിലകളിൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും. ആകെ നിർമാണ വിസ്തീർണ്ണം ഏകദേശം 34,000 ചതുരശ്ര മീറ്ററാണ്.
2021 ജനുവരിയിൽ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുമായി ഒപ്പിട്ട ദീർഘകാല ഇളവ് കരാർ പ്രകാരമാണ് ഈ ഭൂമി അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ എയർപോർട്ട് വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ചത്.
പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിലാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓൺ-സൈറ്റ് മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഹോട്ടലിന്റെ പ്രതിദിന ജല ആവശ്യകതയുടെ പകുതിയോളം നിറവേറ്റും.
ഖരമാലിന്യം, ജൈവമാലിന്യം കൺവെർട്ടറുകൾ വഴിയും അംഗീകൃത റീസൈക്ലർമാർ വഴിയുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നിലവിലുള്ള 40 മരങ്ങൾ വിമാനത്താവള വളപ്പിനുള്ളിൽ തന്നെ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കും. കൂടാതെ, ഹരിത ഇടത്തിനായി സ്ഥലം നീക്കിവെക്കുകയും, ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം 20% വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.
പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഒരു പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശത്തോ വനമേഖലയിലോ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, കോടതി കേസുകളൊന്നും നിലവിലില്ലെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത വിലയിരുത്തൽ അതോറിറ്റിയുടെ താൽക്കാലികമായ അഭാവം കാരണമാണ് അനുമതി കേന്ദ്ര തലത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയത്.
ഏകദേശം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ 300 നേരിട്ടുള്ള ജോലികളും 900-ഓളം പരോക്ഷ ജോലികളും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ.
വിമാനയാത്രക്കാർക്ക് പുറമെ, അദാനി ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് അടുക്കുന്ന വലിയ ചരക്ക് കപ്പലുകളിലെ വിദേശ ക്രൂ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ ഹോട്ടൽ പ്രയോജനകരമാകും.
വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്ത് ക്രൂ-ചേഞ്ച് ഓപ്പറേഷനുകൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇമിഗ്രേഷൻ കൗണ്ടർ അനുവദിച്ചത് ഈ മേഖലയിലെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യത നൽകുന്നു. അദാനി ഗ്രൂപ്പിന്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ 'സിറ്റി സൈഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ പുതിയ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ.
