ആദം നീ എവിടെയാകുന്നു ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലും; മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്റെ പുസ്തകം അടുത്തമാസം അന്താരാഷ്ട്ര വായനക്കാരിലേക്ക്
പുസ്തകത്തിന്റെ ജനപ്രിയത ഒന്നുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന് കാരണമെന്ന് മലയാളത്തില് പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Published : November 6, 2026 at 5:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തുന്നതിനു തൊട്ടു മുമ്പ് പുറത്തിറങ്ങിയ വി.ഡി. സതീശന്റെ ആദം നീ എവിടെയാകുന്നു എന്ന പുസ്തകം ഇനി മലയാളം അറിയാത്തവര്ക്കും വായിക്കാന് അവസരം ഒരുങ്ങുന്നു. Adam Where Art Thou എന്ന പേരില് പ്രമുഖ പ്രസാധകരായ ഡിസി ബുക്സ് ആണ് പുസ്തകം അന്താരാഷ്ട്ര വായനാ സമൂഹത്തിനായി സമര്പ്പിക്കുന്നത്.
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ബൈബിളിനെ ആസ്പദമാക്കി നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങള്, പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപികയായ റൗഫ് റൂമി എന്ന മുസ്ലിം എഴുത്തുകാരി പരിഭാഷപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രന്ഥം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടി സതീശന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിനുണ്ട്. ഭിന്നിപ്പുകള് വര്ധിക്കുന്ന കാലത്ത് കേരളം ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന മതസൗഹാര്ദത്തിന്റെ അടയാളമായാണ് ഈ പുസ്തകം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പദവിയിലിരിക്കെ കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങളില് പങ്കെടുത്തു നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം. 2026 മെയ് 9-നാണ് ഡിസി ബുക്സ് ആദം നീ എവിടെയാകുന്നു എന്ന പുസ്തകം വിപണിയിലിറക്കിയത്. ഇതിനകം 20,000-ല് അധികം കോപ്പി വിറ്റഴിച്ചതായി ഡിസി ബുക്സ് ഉടമ രവി ഡിസി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രതിദിനം 200-നും 500-നും ഇടയില് കോപ്പികളാണ് വിറ്റു പോകുന്നത്.
പുസ്തകത്തിന്റെ ജനപ്രിയത ഒന്നുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാന് കാരണമെന്ന് മലയാളത്തില് പുസ്തകം എഡിറ്റ് ചെയ്ത മുതിര്ന്ന മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള വായനക്കാരിലേക്കും അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേളകളിലേക്കും പുസ്തകം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും പുസ്തകം മൊഴിമാറ്റുന്നതിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഗാംഭീര്യം അല്പ്പം പോലും ചോരാത്തതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
മലയാള പുസ്തകത്തിലേതുപോലെ 32 അധ്യായങ്ങള് തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയ്ക്കും ഉള്ളത്. തന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തില് നിര്ണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ബൈബിളെന്ന് വി.ഡി. സതീശന് പലകുറി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പഠിച്ചതും വളര്ന്നതും ക്രൈസ്തവ ചുറ്റുപാടിലായിരുന്നു എന്നതിനാല് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനും വായിക്കാനും കൂടുതല് സമയം കണ്ടെത്തുക പതിവായിരുന്നെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തില് സതീശന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായി തുടരുമ്പോഴും മറ്റു മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തില് മനസ്സിലാക്കാനും അവയുടെ സാരാംശങ്ങള് ഉള്ക്കൊള്ളാന് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സതീശന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ വിവിധ ക്രിസ്തീയ സഭകളുടെ ഏകദേശം 250-ലേറെ യോഗങ്ങളില് സതീശന് പ്രസംഗിച്ചു. നിയുക്ത കര്ദിനാള് ആര്ച്ച് ബിഷപ് മാര് ജോര്ജ് ജേക്കബ് കൂവക്കാടിന് മാതൃ ഇടവക നല്കിയ സ്വീകരണച്ചടങ്ങില് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ തലക്കെട്ടാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിലായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആദം നീ എവിടെയാകുന്നു എന്ന ആ പ്രസംഗം അന്ന് വൈറലായിരുന്നു.
ആദ്യ പ്രസംഗം കുമ്പനാട് കണ്വെന്ഷനില്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ഇന്ത്യ പെന്തക്കോസ്ത് ദൈവസഭയുടെ (ഐ.പി.സി.) കുമ്പനാട് കണ്വെന്ഷനില് പ്രസംഗിക്കുന്നതിനാണ് ക്ഷണം ലഭിച്ചതെന്ന് പുസ്തകത്തിന്റെ മുഖവുരയില് സതീശന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അല്പ്പം അങ്കലാപ്പോടെയാണ് ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചത്.
വിശ്വാസികള് തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസ്സില് എങ്ങനെ ദൈവവചനം പറയുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. 2023 ജനുവരി 18-ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു ചടങ്ങ്. നിന്റെ രാജ്യം വരേണമേ എന്നതായിരുന്നു ആ വര്ഷത്തെ കണ്വെന്ഷന്റെ ചിന്താവിഷയം. ദൈവരാജ്യ സങ്കല്പ്പത്തെക്കുറിച്ച് പതര്ച്ചയില്ലാതെ പറയാന് കഴിഞ്ഞതാണ് മഹാഭാഗ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തില് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാള പുസ്തകം ഇതിനോടകം ചര്ച്ചയായെങ്കിലും അതിന് ഇതുവരെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനച്ചടങ്ങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകവും വിപണിയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക പ്രകാശനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ.