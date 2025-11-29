ETV Bharat / state

വിധി കേട്ടയുടൻ പ്രതി ഓടി; കോടതിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ: മനോരമ വധക്കേസ് പ്രതിയെ അഭിഭാഷകരും പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി

കവർച്ചയ്ക്കായി വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളിയ കേസിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവും 90,000 രൂപ പിഴയും കോടതി വിധിച്ചു.

Kesavadasapuram murder case verdict Adam Ali court escape attempt Thiruvananthapuram housewife murder Kerala police speedy investigation
പ്രതി ആദം അലിയെ പൊലീസ് കീഴ്‌പ്പെടുത്തുന്നു (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി കിണറ്റിൽ തള്ളിയ കേസിൽ പ്രതി ആദം അലിക്ക് ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും 90,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചു. കേശവദാസപുരം സ്വദേശി മനോരമയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം അഞ്ചാം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. ശിക്ഷാവിധി കേട്ടയുടനെ പ്രതി കോടതിയിൽനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾക്കിടയാക്കി.

വിധി പ്രസ്താവത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ജഡ്ജി കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിന്നിരുന്ന ആദം അലി പൊലീസുകാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഓടാൻ ശ്രമിച്ചത്. എന്നാൽ കോടതി വരാന്തയിൽവച്ച് അഭിഭാഷകരും പൊലീസും ചേർന്ന് ഇയാളെ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് ജീവപര്യന്തം തടവും 50,000 രൂപ പിഴയുമാണ് പ്രധാന ശിക്ഷ. കൂടാതെ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ, ഭവനഭേദനം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കഠിനതടവും പിഴയും വേറെയുമുണ്ട്. ശിക്ഷകൾ ഒന്നിച്ചനുഭവിച്ചാൽ മതിയാകും. പിഴത്തുക കെട്ടിവച്ചില്ലെങ്കിൽ അധിക തടവ് അനുഭവിക്കണം. നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു തുക മരണപ്പെട്ട മനോരമയുടെ ഭർത്താവിന് നൽകാൻ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിക്ക് നിർദേശം നൽകി.

ആസൂത്രിത കൊലപാതകം

2022 ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം നടത്തി കവർച്ചയ്ക്കായി മനോരമയുടെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലില്ലാത്ത ദിവസം നോക്കിയാണ് ആദം അലി കൃത്യം നടത്തിയത്. മനോരമയുടെ ഭർത്താവ് വർക്കലയിലുള്ള മകളുടെ വീട്ടിൽ പോയ സമയത്താണ് തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിട നിർമാണ സൈറ്റിലെ തൊഴിലാളിയായിരുന്ന ആദം അലി വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ (21) മനോരമയുടെ വീടിന് സമീപം ജോലിക്ക് വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവരുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. കുടിവെള്ളം എടുക്കാനായി ഇയാൾ സ്ഥിരമായി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പരിചയം മുതലെടുത്താണ് ഇയാൾ വീടിനകത്ത് കയറിയതും ക്രൂരമായ കൊലപാതകം നടത്തിയതും.

കവർച്ചാശ്രമത്തിനിടെ മനോരമ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. കൃത്യത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോയി കാലിൽ ഇഷ്ടിക കെട്ടിത്തൂക്കി അയൽവീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ തള്ളുകയായിരുന്നു. കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം ട്രെയിൻ മാർഗം രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതിയെ ചെന്നൈയിൽനിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇയാൾ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ആർപിഎഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അതിവിദഗ്ധമായാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. മോഷണം പോയ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാനും പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു.

അന്വേഷണ മികവ്

സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ ഈ കൊലപാതക കേസിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണ മികവ് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കുറ്റകൃത്യം നടന്ന് 63 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. കേസിൽ 65 സാക്ഷികളും 30 തൊണ്ടിമുതലുകളും 58 രേഖകളും അടക്കം 300 പേജ് വരുന്ന കുറ്റപത്രമാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളുടെയും സാഹചര്യ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസ് തെളിയിച്ചത്. കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായി പരിഗണിച്ച് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചെങ്കിലും പ്രതിയുടെ പ്രായം കണക്കിലെടുത്താണ് കോടതി ജീവപര്യന്തം തടവ് വിധിച്ചത്. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വയോധികർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ കൃത്യമായ വിവരശേഖരണം അനിവാര്യമാണെന്ന ചർച്ചയ്ക്കും ഈ കേസ് വഴിവച്ചിരുന്നു.

