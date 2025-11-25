നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: വിധി ഡിസംബർ 8-ന്, നടന് ദിലീപ് എട്ടാം പ്രതി
പള്സര് സുനി എന്ന സുനില്കുമാറാണ് കേസില് ഒന്നാം പ്രതി. നടന് ദിലീപാണ് കേസിലെ എട്ടാം പ്രതി
എറണാകുളം: കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അന്തിമ വിധി പ്രഖ്യാപനം ഡിസംബർ എട്ടിന്. കൊച്ചിയിലെ വിചാരണക്കോടതിയായ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജിയാണ് കേസിൽ വിധി പറയുക. ഇന്ന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിച്ചപ്പോഴാണ് കോടതി നിർണായകമായ ഈ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നീണ്ട നിയമപോരാട്ടങ്ങൾക്കും വാദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കേസ് ഇപ്പോൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ എത്തിനിൽക്കുന്നത്. പ്രോസിക്യൂഷനോട് കോടതി നേരത്തെ ചോദിച്ച സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി ലഭിച്ചതോടെ വിചാരണ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വിധി പ്രഖ്യാപനം ഡിസംബർ എട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
കേസിൽ മുഖ്യപ്രതിയായ പൾസർ സുനി എന്ന സുനിൽകുമാറാണ് ഒന്നാം പ്രതി. പ്രമുഖ നടനായ ദിലീപ് കേസില് എട്ടാം പ്രതിയാണ്. ഒന്പത് പേരാണ് കേസിൽ പ്രതികളായിട്ടുള്ളത്. പ്രതികളായ ദിലീപും പൾസർ സുനിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലാണ് കഴിയുന്നത്. ദിലീപ് ഉൾപ്പടെ മുഴുവൻ പ്രതികളും എട്ടാം തീയതി കോടതിയിൽ ഹാജരാകണം. ഈ മാസം 20-ന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു.
2017 ഫെബ്രുവരി 17-ന് രാത്രി 9 മണിയോടെ തൃശൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഓടുന്ന കാറിൽ വെച്ചാണ് പ്രമുഖ നടി ക്രൂരമായ ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ആക്രമണത്തിനിടെ നടിയുടെ അപകീർത്തിപരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രതി പൾസർ സുനി പകർത്തിയിരുന്നു.
സംഭവം നടന്നതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഡ്രൈവർ മാർട്ടിൻ അറസ്റ്റിലായി. ഫെബ്രുവരി 23-ന് എറണാകുളം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ എത്തിയ പൾസർ സുനിയെയും വിജീഷിനെയും കോടതി മുറിയിൽനിന്നു പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി അതിക്രമവേളയിൽ തന്നെ ഇതൊരു ക്വട്ടേഷനാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവം തന്നെ ഗൂഢാലോചനയിലേക്കുള്ള സൂചനയായിരുന്നു. നടിയുമായി ശത്രുതയിലായിരുന്ന നടൻ ദിലീപിന് നേരെ അന്നുതന്നെ സംശയമുയർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് പൾസർ സുനി ജയിലിൽ നിന്ന് ദിലീപിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത് അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടൻ ദിലീപിനെ ആലുവ പോലീസ് ക്ലബിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ചോദ്യം ചെയ്തത്. തുടർന്ന്2017 ജൂലൈ പത്തിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്തു. 85 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷം, 2017 ഒക്ടോബർ 3-ന് എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഏപ്രിൽ 18-ന് സുനിൽകുമാറിനെ ഒന്നാം പ്രതിയാക്കി ഏഴ് പ്രതികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ കുറ്റപത്രം അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.
പിന്നീട് ഈ കേസിൽ അസാധാരണമായ നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. പ്രതിയായ ദിലീപ് 57 തവണയാണ് വിവിധ ഹർജികളുമായി വിവിധ കോടതികളെ സമീപിച്ചത്. വിചാരാണ നടപടികൾ വൈകുന്നതിന് ഇതൊരു കാരണമായിരുന്നു.
സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടറായിരുന്ന പി സുരേഷൻ രാജി വെക്കുകയും അഡ്വക്കറ്റ് അനിൽ കുമാർ പുതിയ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി ചുമതലയേറ്റു. താമസിയാതെ അനിൽ കുമാറും രാജിവെച്ചതോടെ അജ കുമാറാണ് നിലവിൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ എട്ടാം പ്രതി ദിലിപ് ഉൾപ്പടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന സംവിധായകൻ ബാല ചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്ന് ദിലീപും സഹോദരൻ അനൂപ് ഉൾപ്പടെ ആറ് പ്രതികൾക്കെതിരെ പുതിയൊരു കേസ് കൂടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.
2024 ഡിസംബർ 11-നാണ് കേസിൽ അന്തിമവാദം ആരംഭിച്ചത്. കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപ് നൽകിയ ഹർജി 2025 ഏപ്രിൽ 7-ന് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയിരുന്നു. 2025 ഏപ്രിൽ 9-ന് പ്രതിഭാഗത്തിൻ്റെ വാദം പൂർത്തിയായി. തുടർന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ മറുപടി വാദവും പൂർത്തിയായി.
ഒടുവിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒമ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാകാൻ മൂന്ന് മാസം അവശേഷിക്കെയാണ്
അസാധാരണ മായ കേസിൽ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിക്കുക. ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ കേസിൽ, വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിനായി രാജ്യം മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന നിർണായകമായ ദിവസമായി ഡിസംബർ 8 മാറുകയാണ്.
നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ
നടിക്ക് നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകയായ അഡ്വ. ടി ബി മിനി പറഞ്ഞു. എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെ നൂറിലധികം തെളിവുകൾ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ലൊരു വിധിയുണ്ടാകട്ടെ. ആദ്യ മുതൽ അവസാനഘട്ടം വരെ പരാതിയിൽ ഉറച്ചു നിന്ന പരാതിക്കാരിയും, ചില സാക്ഷികളുമാണ് കേസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതെന്നും വിധി പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
