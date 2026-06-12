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നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്നതിൽ അതിജീവിതയുടെ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സൈബർ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം

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Kerala High Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 12, 2026 at 7:40 AM IST

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എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ മെമ്മറി കാർഡിൻ്റെ ഹാഷ് വാല്യു മാറിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് സി.എസ് ഡയസിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്. നേരത്തെ രണ്ട് ജഡ്ജിമാർ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു.

ജസ്റ്റിസ് ജോബിൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ, ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എന്നിവരാണ് നേരത്തെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലാണ് ഇരുവരും പിന്മാറിയത്. തുടർന്നാണ് ഹർജി മൂന്നാമത്തെ ജഡ്ജിയായ ജസ്റ്റിസ് സി.എസ് ഡയസിൻ്റെ ബെഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് മറുപടി നൽകുമെന്നത് ഏറെ നിർണായകമാണ്. അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുമോ അതോ പുതിയ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ തയാറാകുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കും.

പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന് അതിജീവിത
മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി തുറന്നു പരിശോധിച്ചെന്ന വിഷയത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലാ സെഷൻസ് ജഡ്ജി സമർപ്പിച്ച അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതാവിരുദ്ധവും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കാത്തതുമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് അതിജീവിത പുനരന്വേഷണ ഹർജി നൽകിയത്. മുൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സൈബർ വിദഗ്ധരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ മുഖേനയാണ് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

കോടതികളുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മൂന്ന് തവണ മെമ്മറി കാർഡ് തുറന്നുപരിശോധിച്ചതായി ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് ആയിരുന്ന ലീന റഷീദ്, ജില്ലാ കോടതിയിലെ ബെഞ്ച് ക്ലർക്ക് മഹേഷ് മോഹൻ, വിചാരണ കോടതി ശിരസ്തദാർ താജുദീൻ എന്നിവർ മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി തുറന്നു പരിശോധിച്ചെന്നായിരുന്നു മുൻപത്തെ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഈ അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമായല്ല നടന്നതെന്ന് അതിജീവിത ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ല
തൻ്റെ സ്വകാര്യത ലംഘിച്ചവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും മെമ്മറി കാർഡിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൈമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷകർ തയാറായില്ലെന്നും അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു. മെമ്മറി കാർഡ് അനധികൃതമായി പരിശോധിച്ചതിനു പിന്നിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളോ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിൻ്റെയോ മറ്റ് സ്വതന്ത്ര ഏജൻസികളുടെയോ നേതൃത്വത്തിൽ വിശദമായ ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണം വേണം.

ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ട മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന ജീവനക്കാരുടെ മൊഴികൾ അതേപടി വിശ്വസിച്ച അന്വേഷകർ ആ ഫോണുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ല. ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ പെൻഡ്രൈവ് അഞ്ച് മാസത്തോളം ജില്ലാ കോടതി സീനിയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ കൈവശം അനധികൃതമായി ഇരുന്നിട്ടും തുടരന്വേഷണം നടത്തിയില്ല. അന്വേഷണ നടപടികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ബോധപൂർവം അകറ്റി നിർത്തിയെന്നും തനിക്ക് മൊഴിപ്പകർപ്പുകൾ നൽകിയില്ലെന്നും അതിജീവിത ആരോപിക്കുന്നു.

2017 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അതിജീവിതയായ നടി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നതും പ്രതികൾ ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതും. ഈ കേസിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന നടൻ ദിലീപ് ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യ ആറ് പ്രതികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മെമ്മറി കാർഡ് വിഷയത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

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