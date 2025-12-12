വിധി സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്കുമെന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ടര്; ന്യായാധിപരെ വിമര്ശിക്കരുതെന്ന് മന്ത്രി പി. രാജീവ്
പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടാത്തതിനാൽ അതിജീവിതക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അപ്പീൽ പോകുമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി
Published : December 12, 2025 at 6:20 PM IST
എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം: കൊച്ചിയിൽ നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയിൽ സര്ക്കാരും പ്രോസിക്യൂഷനും പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തി.
പ്രതികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്ന് സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് വിധിയെന്ന് നിയമ മന്ത്രി പി. രാജീവ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേസിലെ എല്ലാ പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം ശിക്ഷ കിട്ടിയ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രോസിക്യൂഷന് പരാജയമാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നും മന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കുറ്റം സംശയാതീതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്.
ആ നിലപാടിലേക്ക് കോടതി എത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നത് വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ എന്നും, വിധി ന്യായത്തെ വിമർശിക്കാമെങ്കിലും ന്യായാധിപരെ വിമർശിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിധിപ്പകർപ്പ് ലഭിച്ച ശേഷം തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും, അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിന് അനുസരിച്ചാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചതെന്നും അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ അഭിഭാഷകൻ അഡ്വ. വി. അജകുമാർ ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രതികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മിനിമം ശിക്ഷ മാത്രമാണെന്നും ഇത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്കായി വാദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഐപിസി 376 ഡി വകുപ്പ് പ്രകാരം പാർലമെൻ്റ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിമം ശിക്ഷ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാവിധിയിൽ അപ്പീൽ പോകാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്ന് അജകുമാർ അറിയിച്ചു. കേസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രോസിക്യൂഷന് തിരിച്ചടിയില്ലെന്നും, പ്രോസിക്യൂഷൻ സമർപ്പിച്ച തെളിവുകളിൽ ഏതെല്ലാമാണ് കോടതി അംഗീകരിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വിധിന്യായം വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ വെറുതെവിട്ട നടപടി സംബന്ധിച്ചും വിധിന്യായം പരിശോധിച്ചാലേ പറയാനാകൂ. ഇപ്പോഴത്തെ വിധി കോടതിയുടെ ഔദാര്യമല്ല, പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ അവകാശമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടാത്തതിനാൽ അതിജീവിതക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും അപ്പീൽ പോകുമെന്നും മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റു പ്രതികളെ കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയതിനെതിരേയും സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, വിധിക്കെതിരേ അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനിയുടെ അഭിഭാഷകനും പ്രതികരിച്ചു. ശിക്ഷാവിധിയിൽ നിരാശ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, ഇതെന്ത് വിധിയാണെന്ന് ചോദിക്കുകയും ഒരു പെണ്ണിന്റെ മാനത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് വിലയെന്ന് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികളെ വെറുതെവിട്ടതുപോലെ ഇവരെയും വിട്ടാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്നും അവർ ചോദിച്ചു.
അതേസമയം, ഒരു പെണ്കുട്ടിയെ പിച്ചിച്ചീന്തിയപ്പോള് അവരുടെ പ്രായവും കുടുംബവും ഒന്നും ആരും നോക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും പ്രതിഷേധിച്ചാണ് താന് കോടതിയില് പോകാതിരുന്നതെന്നും അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക ടി ബി മിനി പ്രതികരിച്ചു.
ഇതിനിടെ, പാസ്പോർട്ട് വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടൻ ദിലീപ് കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതിനെ എതിർത്തുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പൾസർ സുനി അടക്കം 6 പ്രതികൾക്കും 20 വർഷം കഠിനതടവ്