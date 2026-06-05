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നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്; പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ

നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്ന സംഭവത്തിൽ പുനരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അതിജീവിത

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Kerala high court (livelaw.in)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 5, 2026 at 5:09 PM IST

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എറണാകുളം: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിജീവിത വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ. മെമ്മറി കാർഡ് ചോർന്നതിൽ പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹർജി നൽകിയത്. കേസ് അട്ടിമറിച്ചതിലും അന്വേഷണം വേണമെന്നും അതിജീവിത ആവശ്യപ്പെട്ടു.

നടിക്കായി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് സുപ്രീംകോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകയായ വൃന്ദ ഗ്രോവർ ആണ്. മുൻ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ എസ്ഐടി പുനരന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ. മെമ്മറി കാർഡ് ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നടന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകൾ തൃപ്തികരമല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് അതിജീവിത.

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2018 ജനുവരി ഒമ്പതിന് രാത്രിയിൽ അങ്കമാലി മജിസ്ട്രേറ്റ് ലീന റഷീദ്, 2018 ഡിസംബർ 13ന് ജില്ലാ കോടതിയിലെ ബഞ്ച് ക്ലർക്ക് മഹേഷ്, 2021 ജൂലൈ 19ന് വിചാരണ കോടതി ശിരസ്താദർ താജുദീൻ എന്നിവർ നടി കേസിലെ മെമ്മറി കാർഡ് നിയമവിരുദ്ധമായി തുറന്നു പരിശോധിച്ചെന്നായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയ്‌ക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. ഹൈക്കോടതി നിർദേശ പ്രകാരം ജില്ലാ പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം വർഗിസായിരുന്നു വസ്തുതാന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചത്.

കേസ് ഇതുവരെ

മലയാള സിനിമ മേഖലയേയും കേരളീയ സമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണിത്. 2017 ഫെബ്രുവരി 17നാണ് കേസിന് അസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. തൃശൂരിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് സിനിമാ ഷൂട്ടിങ്ങിന് ശേഷം പോകുമ്പോഴാണ് നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ചത്. ഓടുന്ന വാഹനത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ മൊബൈലിൽ പകർത്തിയിരുന്നു. ഗൂഢാലോചന കുറ്റത്തിനാണ് നടന്‍ ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ദീർഘകാലം നീണ്ടുനിന്ന നിയമപോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് കൊച്ചിയിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഈ കേസിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായിരുന്ന നടൻ ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു. ദിലീപിനെതിരെയുള്ള ഗൂഢാലോചന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാണ് കോടതി അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്.

അതേസമയം, കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആദ്യ ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയും ചെയ്തു. വിചാരണ കോടതിയുടെ ഈ വിധിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കേവലം ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് എന്നതിലുപരി, സിനിമയിലെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും പുരുഷാധിപത്യ പ്രവണതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ച സംഭവം വഴിവെച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

ACTRESS ASSAULT CASE
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്
HIGH COURT
ACTRESS ASSAULT APPEAL ON HC
ACTRESS ASSAULT CASE UPDATE

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