കള്ളക്കഥ കോടതിയില് തകര്ന്നു, ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് മഞ്ജു പറഞ്ഞതില് നിന്നാണ് തുടക്കം; പിന്തുണച്ചവര്ക്ക് നന്ദി- ദിലീപ്
എട്ടുവര്ഷത്തിന് ശേഷമാണ് കേസിലെ അന്തിമ വിധി ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശിക്ഷാ വിധി പറയുന്നത് ഡിസംബര് 12 ലേക്ക് നീട്ടി. പള്സര് സുനിയടക്കം ഒന്നു മുതല് ആറ് പ്രതികളെയാണ് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്.
കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ പൊലീസിനും മാധ്യമങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി നടൻ ദിലീപ്. കേസിൽ നടന്ന യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചന തനിക്കെതിരെയാണെന്ന് ദിലീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദിലീപ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത്. മഞ്ജു വാര്യർ ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടായതെന്നും ഒരു സംഘം ക്രിമിനൽ പൊലീസും സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും ദിലീപ് ആരോപിച്ചു.
"ജയിലിൽ പ്രതികളെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പൊലീസ് ഒരു കള്ളക്കഥ മെനഞ്ഞു. ചില മാധ്യമങ്ങളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും പൊലീസിന് കൂട്ടുനിന്നു.കള്ളക്കഥ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു, ആ കള്ളക്കഥ കോടതിയിൽ തകർന്നു വീണു. തന്നെ പ്രതിയാക്കാനാണ് യഥാർത്ഥ ഗൂഢാലോചന നടന്നത്. തന്റെ കരിയർ, ജീവിതം അങ്ങനെയെല്ലാം തകർത്തു.കൂടെ നിന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോടും എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു. തനിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത അഭിഭാഷകനായ രാമന് പിള്ളസാറിനോടും മറ്റ് അഭിഭാഷകരോടും നന്ദി പറയുന്നു", ദിലീപ് പറഞ്ഞു.
മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് ദിലീപ് ക്ഷുഭിതനായി. നിങ്ങൾ ഒമ്പത് വർഷം പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി താൻ പറയട്ടെ എന്നായിരുന്നു ദിലീപിൻ്റെ മറുപടി.
കേസിൽ തനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ബി രാമൻപിള്ള, അഡ്വ. സുരേഷ്, സുജീഷ് തുടങ്ങിയവരെയും മറ്റ് അഭിഭാഷകരെയും ദിലീപ് പേരെടുത്തു പറഞ്ഞ് നന്ദി അറിയിച്ചു. ഒമ്പത് വർഷം തന്നോടൊപ്പം നിന്നവർക്കും തന്നെ പിന്തുണച്ചവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ ദിലീപ് വിധിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഭവത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന് എന്ന് പ്രോസിക്യൂഷന് ആരോപിക്കുന്ന എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെതിരെയും ബലാത്സംഗ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട നടിയോടുള്ള വ്യക്തിവിരോധത്തെ തുടര്ന്നാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് ക്വട്ടേഷന് നല്കിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിനെതിരെയുള്ള കേസ്. എന്നാല് പ്രോസിക്യൂഷന് കെട്ടിച്ചമച്ച തെളിവുകളാണ് കോടതിയില് എത്തിയതെന്നായിരുന്നു ദിലീപിന്റെ വാദം.
