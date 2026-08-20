'കണ്ടാൽ ഓക്കാനം വരുന്ന കലാ വൈകൃതം'; പുലിക്കളിക്കെതിരെ നടൻ വികെ ശ്രീരാമൻ, ബോഡി ഷെയ്മിങ് എന്ന് പുലിക്കളി സംഘം
പുരുഷന്മാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നതു രൂപ വൈകൃതമാണെന്നും കലയ്ക്കുവേണ്ടി വൈകൃതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഭാസമാണെന്നുമാണ് വികെ ശ്രീരാമൻ കുറിച്ചത്.
Published : August 20, 2026 at 10:32 AM IST
തൃശൂർ: പുലിക്കളിക്കെതിരായ നടൻ വികെ ശ്രീരാമൻ്റെ ഫെയ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വിവാദത്തിൽ. വികെ ശ്രീരാമൻ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് മാപ്പ് പറയണമെന്ന് അയ്യന്തോള് പുലിക്കളി സംഘം. കണ്ടാൽ ഓക്കാനം വരുന്ന കലാ വൈകൃതം എന്നാണ് പുലിക്കളിലെ നടൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പുരുഷന്മാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നതു രൂപ വൈകൃതമാണെന്നും കലയ്ക്കുവേണ്ടി വൈകൃതത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഭാസമാണെന്നുമാണ് വികെ ശ്രീരാമൻ കുറിച്ചത്.
എന്നാൽ താൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവന്ന് നടൻ പറഞ്ഞു. കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു കലാരൂപം ഉള്ളതായി അറിയില്ല. പലരോടും അന്വേഷിച്ചു, ആർക്കും അറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
''കലാമണ്ഡലത്തിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ഒരു കലാരൂപം ഉള്ളതായി അറിയില്ല. പലരോടും അന്വേഷിച്ചു, ആർക്കും അറിയില്ല. കമൻ്റുകളെല്ലാം കണ്ടു. പലരും പറയുന്നു അവരുടെ വരുമാന മാർഗമാണ് ഇതെന്നാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒന്നും ആരും പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഉറച്ച് തന്നെ നിൽക്കുന്നു.
വയറിൽ ചിത്രം വരച്ചു കുലുക്കി ഉള്ള ഒരു കല കാണുമ്പോൾ അത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പലരോടും ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു നൃത്ത രൂപം ഉള്ളതായി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ തൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു,'' എന്നും നടൻ വികെ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു.
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കലാകാരന്മാരെ ബോഡി ഷെയ്മിങ്ങ് നടത്തിയെന്നാണ് അയ്യന്തോൾ പുലിക്കളി സംഘത്തിൻ്റെ മറുവാദം. മാപ്പ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകുമെന്നും അയ്യന്തോൾ പുലിക്കളി സംഘം ഭാരവാഹികളായ പ്രസിഡൻ്റ് റോബ്സണ് പോളും പബ്ലിസിറ്റി കണ്വീനർ കൃഷ്ണ പ്രസാദും മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി.
''200 വർഷം പഴക്കമുള്ള കലയെ അപമാനിച്ചു. പുലിക്കളി കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വിമർശനം. ഇത്തവണ പുലിക്കളി കാണാൻ വി കെ ശ്രീരാമനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. പൂരം പോലെ തന്നെ പഴക്കം ചെന്ന കലാരൂപമാണ് പുലിക്കളിയും,'' എന്നും അയ്യന്തോൾ പുലിക്കളി സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ പൂർണരൂപം
''പുരുഷന്മാർക്ക് മാറും വയറും വളരുന്നത് രൂപ വൈകൃതമാണ്. ആ വൈകൃതത്തെ കലക്കുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ആഭാസവും. ലോകത്തൊരിടത്തും കണ്ടാൽ ഓക്കാനം വരുന്ന ഇത്തരം ഒരു കലാ വൈകൃതം ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഒരു ഭാരതീയ കലയാണെന്നും നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ 'ശാർദൂലവിക്രീഡിതം' എന്ന് ഈ കുംഭകുലുക്കിക്കളിയെപ്പറ്റി പരാമർശമുണ്ടെന്നുമാണ് സുബ്രൻസാമി പറയുന്നത്. അതാണൊരാശ്വാസം. ചിത്രത്തിൽ പുലിക്കളിക്കളരി,'' എന്നാണ് നടൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്.
അതേസമയം, ശ്രീരാമന്റെ പോസ്റ്റിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനം ഉയരുകയാണ്. പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾ ശ്രീരാമനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. പുലികളി പലർക്കും ജീവിതമാർഗമാണെന്നും സിനിമയിൽ കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടി തടി കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താരങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം എന്നുമെല്ലാം കമൻ്റായി വിമർശകർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി.
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