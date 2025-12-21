ETV Bharat / state

അന്ത്യവിശ്രമം ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ജൈവകൃഷി ചെയ്‌തിരുന്ന മണ്ണില്‍; കേരളത്തിൻ്റെ "ശ്രീ"യ്‌ക്ക് വിട ചൊല്ലാൻ നാട്

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും സംസ്‌കാരം. പൊലീസിൻ്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും ബ്യൂഗിൾ സല്യൂട്ടും ചടങ്ങിലുണ്ടാകും.

ശ്രീനിവാസന്‍ (File Photo) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 21, 2025 at 7:34 AM IST

എറണാകുളം: മലയാളത്തിന്‍റെ പ്രിയതാരം ശ്രീനിവാസന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് നാട്. ശ്രീനിവാസൻ്റെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് രാവിലെ പത്തിന് ഉദയംപേരൂർ കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ. ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയാവും സംസ്‌കാരച്ചടങ്ങുകൾ. ശ്രീനിവാസന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ജൈവകൃഷി നടത്തിയിരുന്ന മണ്ണിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുക.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെയായിരിക്കും സംസ്‌കാരം. പൊലീസിൻ്റെ ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണറും ബ്യൂഗിൾ സല്യൂട്ടും ചടങ്ങിലുണ്ടാകും. കണ്ടനാട്ടെ വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം മൃതദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മണിയോട് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ചിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട നടനെ കാണാൻ രാഷ്‌ട്രീയ, സാമുദായിക, കലാ രംഗങ്ങളിലെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ 8.25ഓടെയാണ് മലയാളിയുടെ മഹാനടൻ ശ്രീനിവാസൻ വിടപറഞ്ഞത്. തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ഡയാലിസിസിനായി ആശുപത്രിയിലേയ്‌ക്ക് പോകുന്ന വഴി ആരോഗ്യം മോശമായി. തുടർന്ന് തൃപ്പൂണിത്തുറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഉടൻ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. മരണസമയത്ത് ഭാര്യ വിമലയും ബന്ധുക്കളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത തിരക്കഥാകൃത്തിനെയും ഒരു മഹാനടനെയുമാണ് മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന് നഷ്‌ടമായത്. 48 വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 200ൽ അധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചു.

മട്ടന്നൂർ പഴശിരാജ എൻ എസ് എസ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും മദ്രാസ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര അഭിനയത്തിൽ പരിശീലനവും നേടിയ അദ്ദേഹം 1977ൽ പി എ ബക്കറുടെ ‘മണിമുഴക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. തുടർന്ന് ബക്കറുടേയും അരവിന്ദൻ്റെയും കെ ജി ജോർജിൻ്റേതുമടക്കമുളള നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു.

നാടോടിക്കാറ്റ്, സന്ദേശം,അഴകിയ രാവണൻ, കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസിൽ ഇടം നേടി. ശ്രീനിവാസന്‍ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത് അഭിനയിച്ച ചിന്താവിഷ്‌ടയായ ശ്യാമള, വടക്കുനോക്കിയതന്ത്രം എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിത്യഹരിത ചലച്ചിത്രങ്ങള്‍ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ച ചലച്ചിത്രകാരന്‍റെ ജീവിതത്തിനാണ് തിരശീല വീണിരിക്കുന്നത്.

നർമ്മത്തിന് പുതിയ ഭാവം നൽകിയ ശ്രീനിവാസൻ സ്വന്തം സിനിമകളിലുടെ സാധാരണക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്‌ത മഹാനടനാണ്. സിനിമയിലെ സമസ്‌ത മേഖലകളിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സംവിധായകനും നടനും ഗായകനുമായ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ , നടൻ ധ്യാന്‍ ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവരാണ് മക്കൾ. ഭാര്യ വിമല, മരുമക്കൾ ദിവ്യ, അർപ്പിത.

ശ്രീനിവാസനെന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിന്‍റെ നഷ്‌ടത്തില്‍ തേങ്ങുകയാണ് മലയാള സിനിമാ ലോകവും. നിരവധി പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ ശ്രീനിവാസന് അന്ത്യാഞ്ജലി അര്‍പ്പിക്കാനായി എത്തുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം പൊതു ദർശനത്തിന് വച്ച എറണാകുളം ടൗൺഹാളിലേക്ക് രാഷ്ട്രീയ, സിനിമാ സാംസ്‌കാരിക രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ എത്തി അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, മന്ത്രിമാരായ സജി ചെറിയാൻ, പി രാജീവ്, നടൻ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പടെ സിനിമാ രംഗത്തെ നിരവധി പ്രമുഖർ ടൗൺഹാളിലെത്തിയാണ് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചത്.

