ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനടൻ... മലയാള സിനിമയിലെ സകലാകലാവല്ലഭന് വിട; നടൻ ശ്രീനിവാസൻ അന്തരിച്ചു
മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത തിരക്കഥാകൃത്താണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. 48 വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 200ൽ അധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു.
Published : December 20, 2025 at 9:09 AM IST|
Updated : December 20, 2025 at 9:51 AM IST
കൊച്ചി: മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിലെ അഭിനയ പ്രതിഭ നടൻ ശ്രീനിവാസൻ(69) അന്തരിച്ചു. തൃപ്രൂണിത്തറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മരണം. മലയാളികളെ ഏറെ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത തിരക്കഥാകൃത്താണ് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്. 48 വർഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തിൽ 200ൽ അധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. അസുഖ ബാധിതനായി ഏറെക്കാലം ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
നാടോടിക്കാറ്റ്, സന്ദേശം,അഴകിയ രാവണൻ, കഥ പറയുമ്പോൾ എന്നീ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാനം നേടി. നർമ്മത്തിന് പുതിയ ഭാവം നൽകിയ ശ്രീനിവാസൻ സ്വന്തം സിനിമകളിലുടെ സാധാരണക്കാരെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്ത മഹാനടനാണ്. സിനിമയിലെ സമസ്ത മേഖലകളിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. സംവിധായകനും നടനും ഗായകനുമായ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ , നടൻ ധ്യാന് ശ്രീനിവാസൻ എന്നിവർ മക്കളാണ്. വിമലയാണ് ഭാര്യ.
സന്മസുള്ളവർക്ക് സമാധാനം, ടി പി ബാലഗോപാലൻ എം എ, ഗാന്ധിനഗർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രീറ്റ്, നാടോടിക്കാറ്റ് , തലയണമന്ത്രം, ഗോളാന്തരവാർത്ത,ചമ്പക്കുളം തച്ചൻ, വരവേൽപ്, സന്ദേശം, ഉദയനാണ് താരം , മഴയെത്തും മുമ്പേ, അഴകിയ രാവണൻ, ഒരു മറവത്തൂർ കനവ് , അയാൾ കഥയെഴുതുകയാണ്, കഥ പറയുമ്പോൾ , ഞാൻ പ്രകാശൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഹിറ്റ്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരകഥ ഒരുക്കി.
1991ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആക്ഷേപഹാസ്യചിത്രമായ സന്ദേശം കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യമണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ശ്രീനിവാസൻ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത വടക്കുനോക്കിയന്ത്രം, ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ സംസ്ഥാന, ദേശിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി. വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രത്തിലെ സംവിധാന മികവ് അദ്ദേഹത്തെ എക്കാലത്തേയും മികച്ച മലയാള സംവിധായകനാക്കി മാറ്റി.
നർമ്മത്തിൻ്റെ ചായ്വിലാണ് ശ്രീനി പല സിനിമകളും പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ എത്തിച്ചത്. അതിൽ മിക്കതിലും ചർച്ചാ വിഷയമായത് സാധാരണക്കാരൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിരുന്നു. 1976 ല് മണിമുഴക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അഭിനയരംഗത്തേയ്ക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചു. 1984-ല് ഓടരുതമ്മാവാ ആളറിയും എന്ന സിനിമക്ക് തിരക്കഥ എഴുതി. പിന്നീട് തുടരെ തുടരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ഹൃദയം കീഴടക്കി.
സിനിമകളിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ തെറ്റുകൾക്ക് എതിരെ ശബ്ദമയുർത്തി. ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മുതൽ സിനിമാ പ്രവർത്തകരെ വരെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മട്ടന്നൂർ പഴശിരാജ എൻ എസ് എസ് കോളജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും മദ്രാസ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിട്ട്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ചലച്ചിത്ര അഭിനയത്തിൽ പരിശീലനവും നേടിയ അദ്ദേഹം 1977ൽ പി എ ബക്കറുടെ ‘മണിമുഴക്കം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. തുടർന്ന് ബക്കറുടേയും അരവിന്ദന്റെയും കെ ജി ജോർജിന്റേതുമടക്കമുളള നിരവധി ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു.
