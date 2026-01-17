'കലോത്സവമില്ലെങ്കില് പിന്നെന്ത്.....', സിനിമാ തിരക്കിനിടയിലും ഓടിയെത്തി നടൻ പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ
സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലാണ് പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കലോത്സവം കാണാൻ എത്തിയത്. പെണ്ണ് കേസ്, ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ഏറെ ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്.
തൃശൂർ: സിനിമാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കലോത്സവമൊന്ന് കാണാതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദ്യക്കുകയാണ് ആദ്യചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ മലയാളി മനസിൽ ഇടംപിടിച്ച നടൻ പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. കാലോത്സവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഗൃഹാതുരത്വം നിറഞ്ഞ ഓർമകളാണ് മനസുനിറെയെ എന്നും പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. കലോത്സവ നഗരിയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
അറുപത്തിനാലാമത് സംസ്ഥാന കലോത്സവം ജനപങ്കാളിത്തം, സംഘാടനം, കുട്ടികളുടെ കലാപ്രകടനം എല്ലാം കൊണ്ടും മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. തൻ്റെ ഇഷ്ട ഇനമായ നാടക വേദിയിൽ ഉൾപ്പടെ നിറഞ്ഞ പങ്കാളിത്തമാണെന്നും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനുളള നല്ലശ്രമങ്ങൾ നാടകത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും നാടക നടൻ കൂടിയായ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മത്സരാർഥികളായ കുട്ടികൾക്കും മേളയെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. പടന്ന പഞ്ചായത്തിലെ എം ആർ ഹൈസ്ക്കൂളിലെ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തെ തുടർന്ന് നേരിട്ടെത്തി കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഓൺലൈനായി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകി വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
താൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഉദിനൂർ സെൻട്രൽ യുപി സ്കൂളിലെ രണ്ട് കുട്ടികൾ മുൻപ് കലാതിലകമായി വന്നിരുന്നു. അവസാനത്തെ കലാതിലകം ആതിര ആർ, അനുപ കൃഷ്ണൻ അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും കൂടെ നിൽക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരിപ്പോഴും കലാ രംഗത്ത് സജീവമായി നിലനിൽക്കുന്നു.
പുതിയ തലമുറ കലാരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തുന്നത്. നാടകാവതരണത്തിൽ ഉൾപ്പടെ വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണികൾക്ക് നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു. സിനിമയുടെ തിരക്കുകളോടൊപ്പം പല തിരക്കുകളിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പുതിയ ചിത്രമായ 'പ്രകമ്പനം' മുപ്പതാം തീയ്യതി റിലീസ് ചെയ്യും. ഒപ്പം മറ്റൊരു ചിത്രമായ 'ദുരൂഹ സാഹചര്യ'വും റിലീസ് ചെയ്യും. അവസാനം റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രമായ പെണ്ണുകേസിന് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഇന്ന് ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമാണ് പിപി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ ഉദിനൂരിനടുത്ത് തടിയൻ കൊവ്വലാണ് സ്വദേശം. ഉദിനൂർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഹിന്ദി അധ്യാപകനായിരുന്നു. നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് സാമൂഹിക രംഗത്തേയ്ക്ക് കടന്നുവന്നത്. 'ന്നാ താൻ കേസ് കൊട്' (2022) എന്ന ചിത്രത്തിലെ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വേഷത്തിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്.
ഈ സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് 2022-ലെ മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. കൊറോണ പേപ്പേഴ്സ്, മദനോത്സവം തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം വേഷമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അഭിനയത്തോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും അദ്ദേഹം സജീവമാണ്. കാസർകോട് ജില്ലയിലെ പടന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒമ്പതാം വാർഡ് (തടിയൻ കൊവ്വൽ) അംഗമാണ് അദ്ദേഹം. എൽ.ഡി.എഫ് പ്രതിനിധിയായാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.
