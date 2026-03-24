ETV Bharat / state

ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പിൻവലിച്ച് മോഹൻലാൽ; പുതിയ അപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്‌ച സമർപ്പിച്ചേക്കും

Mohanlal legal action
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 24, 2026 at 4:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ തൻ്റെ പേരും ചിത്രങ്ങളും ശബ്‌ദവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ നടൻ മോഹൻലാൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പിൻവലിച്ചു. പുതിയ അപേക്ഷ വെള്ളിയാഴ്‌ച സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി അപേക്ഷ നൽകാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

തൻ്റെ ശബ്‌ദമടക്കം ക്ലോൺ ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ മോഹൻലാൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ മെറ്റാ, ഗൂഗിൾ എന്നിവരോട് മറുപടി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതി സിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത്. കേസിൽ മോഹൻലാലിനായി അഭിഭാഷകരായ എം എഫ് ഫിലിപ്പ്, ശ്രീഹരി ഇന്ദുകലാധരൻ, സ്‌മിത ദാമോദരൻ നായർ എന്നിവർ ഹാജരായി. മെറ്റയുടെ അഭിഭാഷകനോട് ഹാജരാകാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ തൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഡജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുവെന്നും നടൻ ആരോപിക്കുന്നു.

തൻ്റെ ശബ്‌ദം ക്ലോണ്‍ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിലവിൽ ലഭ്യമാമാണെന്നും നടൻ ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. ഈ ശബ്‌ദമുപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഇത് സമൂഹത്തിന് ഗുരുതര ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും മോഹൻലാൽ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുമായി താരങ്ങളുടെ രൂപവും ശബ്‌ദവും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിയമനടപടി. അടുത്തിടെ നിരവധി ബോളിവുഡ് താരങ്ങൾ സമാനമായ തരത്തിൽ നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെ ഹർജിയിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവ് രാജ്യത്തെ വിനോദ വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് നിർണായകമാകും.

മുൻകാല വിധികൾ

സമാന ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ അമിതാബ് ബച്ചൻ, അനിൽ കപൂർ എന്നിവർ നേരത്തെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ ശബ്ദവും ചിത്രങ്ങളും വാണിജ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കാണിച്ച് അമിതാബ് ബച്ചൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ അനുകൂല ഉത്തരവുണ്ടായി.

അനിൽ കപൂറിൻ്റെ പരാതിയിലും ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സമാനമായ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. താരങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വിവിധ കമ്പനികൾക്കും വ്യക്തികൾക്കും എതിരെ അന്ന് കോടതി നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ അനുകൂല വിധികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോഹൻലാലും ഇപ്പോൾ നിയമത്തിൻ്റെ വഴി തേടിയത്.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറമെ അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും താരങ്ങൾ സമാനമായ നിയമപോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം രീതികൾക്ക് തടയിടേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണ്.

TAGGED:

PROTECTING CELEBRITY RIGHTS
FAKE AI ADVERTS WARNING
MOHANLAL DELHI COURT PLEA
ACTOR DEEPFAKE LEGAL ISSUE
MOHANLAL WITHDRAWS PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.