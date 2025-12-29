'സേവ് ബോക്സ്' ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്; നടന് ജയസൂര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച് ഇഡി
ഡിസംബര് 24ന് ജയസൂര്യ ഇഡിയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായിരുന്നു.
Published : December 29, 2025 at 8:44 PM IST
തൃശൂർ: 'സേവ് ബോക്സ്' ആപ്പ് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന് ജയസൂര്യയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ച് ഇഡി. ഭാര്യ സരിതയോടൊപ്പമായിരുന്നു ജയസൂര്യ ഹാജരായത്. സേവ് ബോക്സ് ഓണ്ലൈൻ ലേല ആപ്പിൻ്റെ ബ്രാന്ഡ് അംബാസിഡറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയോ എന്ന് അറിയാനായാണ് ഇഡി വിളിപ്പിച്ചത്. നടൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെല്ലാ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഭാര്യ സരിതയാണ്.
2019ൽ തൃശൂർ സ്വദേശിയായ സ്വാതിക് റഹിം തുടങ്ങിയ ആപ്പാണ് 'സേവ് ബോക്സ്'. ആപ്പിൻ്റെ മറവിൽ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെന്ന കേസിൽ സ്വാതിക് പൊലീസ് പിടിയിലായിരുന്നു. 2023ലാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
ജയസൂര്യയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് 'സേവ് ബോക്സ്' ൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ. രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് ഇതിനായി ജയസൂര്യയ്ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. സ്വാതികും ജയസൂര്യയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും ഇഡി പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബര് 24ന് ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ജയസൂര്യ ഹാജരായിരുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഓൺലൈൻ ലേലത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാമെന്ന പേരിലാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി നൽകുന്ന വിർച്വൽ കോയിനുകൾ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങണം. ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലേലം നടക്കുന്നത്.
ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസുകൾ: കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡോക്ടർക്ക് നഷ്ടമായത് 4.5 കോടിയോളം രൂപയാണ്. ഒരു ലക്ഷം മുതൽ 60 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പണം ഇരട്ടിക്കൽ ഓഫർ കണ്ട് മട്ടന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ നിക്ഷേപിച്ചത്. 2024-ൽ സൈബർ അന്വേഷണ വിഭാഗം തയാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇരകളാകുന്നവരിൽ അഞ്ചിലൊന്ന് പേർ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാരാണ്.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ എകദേശം 1,021 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടമായത്. 2022 മുതൽ 2024 വരെയുള്ള കണക്കുകളാണിവ. സൈബർ കുറ്റവാളികൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിയ കൂട്ടക്കൊള്ള 10 ബില്യൺ കവിഞ്ഞതായി പൊലീസിൻ്റെ കണക്കുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 2022നും 2024നും ഇടയിൽ തട്ടിപ്പുകാർ 1,021 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തു. അതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാത്രം 763 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത്.
https://cybercrime.gov.in/ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ നേരിട്ടോ ഓണ്ലൈൻ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികള് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പരാതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നടപടികളറിയാനും ഈ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സാധിക്കും. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കോളുകളോടോ മെസേജുകളോടോ പ്രതികരിക്കാതെ ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കുക.
