നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: ദിലീപ് കുറ്റവിമുക്തൻ; 6 വരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാർ, ശിക്ഷാവിധി 12-ന്
നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിനെ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു. എന്നാൽ ഒന്നാം പ്രതി പൾസർ സുനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആറ് പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഇവർക്കുള്ള ശിക്ഷാവിധി 12-ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
Published : December 8, 2025 at 11:45 AM IST
എറണാകുളം: നടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായ നടൻ ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ടു. എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. അതേസമയം ഒന്നാം പ്രതി എൻ.എസ്. സുനിൽ (പൾസർ സുനി) ഉൾപ്പെടെ ഒന്നു മുതൽ ആറു വരെയുള്ള പ്രതികൾ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. അഞ്ചു വർഷം നീണ്ട വിചാരണയ്ക്കും നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് കേസിൽ നിർണായക വിധി വന്നത്. കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികളുടെ ശിക്ഷാവിധി ഈ മാസം 12ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. അതുവരെ ഇവരുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി ജയിലിലേക്ക് അയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
കോടതി കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തിയവർ:
സുനിൽ എൻ.എസ്. (പൾസർ സുനി) - ഒന്നാം പ്രതി
മാർട്ടിൻ ആൻ്റണി - രണ്ടാം പ്രതി
ബി. മണികണ്ഠൻ - മൂന്നാം പ്രതി
വി.പി. വിജീഷ് - നാലാം പ്രതി
എച്ച്. സലിം (വടിവാൾ സലീം) - അഞ്ചാം പ്രതി
പ്രദീപ് - ആറാം പ്രതി
ഗൂഢാലോചന കുറ്റമടക്കം ചുമത്തപ്പെട്ട എട്ടാം പ്രതി ദിലീപിനെ കൂടാതെ ചാർളി തോമസ്, സനിൽകുമാർ (മേസ്തിരി സനിൽ), ജി. ശരത് എന്നിവരെയും കോടതി വെറുതെ വിട്ടു.
പൊലീസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ദിലീപ്
കുറ്റവിമുക്തനായതിന് പിന്നാലെ കോടതിയുടെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ദിലീപിനെ വൻ ആരവങ്ങളോടെയാണ് ആരാധകർ സ്വീകരിച്ചത്. വിധിയിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച് ദിലീപ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രവർത്തകർ ലഡു വിതരണം നടത്തി. തുടർന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ച ദിലീപ് പൊലീസിനും ചില മാധ്യമങ്ങൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ ദിലീപ്, മഞ്ജു വാര്യർ ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതിൽനിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കഥയുണ്ടായതെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഒരു സംഘം ക്രിമിനൽ പൊലീസും സംഘവും ചേർന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കേസ് ഉണ്ടാക്കിയത്. തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ പൊലീസ് കള്ളക്കഥ മെനയുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് ചില മാധ്യമങ്ങളെയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് കള്ളക്കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു. കേസിൽ യഥാർഥ ഗൂഢാലോചന നടന്നത് തന്നെ പ്രതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നുവെന്നും ദിലീപ് പറഞ്ഞു.
പ്രതികരണത്തിനിടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ശ്രമിച്ച മാധ്യമപ്രവർത്തകനോട് "നിങ്ങൾ ഒമ്പത് വർഷം പറഞ്ഞതല്ലേ, ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ" എന്ന് ദിലീപ് ക്ഷുഭിതനായി പ്രതികരിച്ചു. തനിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ബി. രാമൻപിള്ള, അഡ്വ. സുരേഷ്, സുജീഷ് എന്നിവർക്കും ഒമ്പത് വർഷം കൂടെ നിന്നവർക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
കേസിൻ്റെ നാൾവഴി
2017 ഫെബ്രുവരി 17ന് എറണാകുളം അങ്കമാലിക്ക് സമീപം ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിൽ നടിയെ ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയും ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുവെന്നതാണ് കേസ്. സംഭവം നടന്ന് എട്ടു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് വിധി വരുന്നത്. മുൻ വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടിയെ ആക്രമിക്കാൻ ദിലീപ് ക്വട്ടേഷൻ നൽകി എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം. 2017 ജൂലൈ പത്തിന് അറസ്റ്റിലായ ദിലീപ് 85 ദിവസത്തെ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
കേസിൽ 261 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 142 തൊണ്ടികൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രമുഖരടക്കം 28 സാക്ഷികൾ കൂറുമാറി. സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെത്തുടർന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തുടരന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. മലയാള സിനിമാമേഖലയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ചയാവുകയും വിമൻ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് (ഡബ്ല്യുസിസി) രൂപീകരിക്കുന്നതിലേക്കും ഹേമ കമ്മിഷൻ നിയമനത്തിലേക്കും നയിച്ചത് ഈ കേസാണ്.
അപ്പീൽ നൽകാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ
ദിലീപിനെ വെറുതെ വിട്ട വിചാരണക്കോടതി വിധി ചോദ്യംചെയ്ത് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും. ദിലീപിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ നടപടിയിൽ അപാകതയുണ്ടെന്നും ശക്തമായ തെളിവുകൾ കോടതി പരിഗണിച്ചില്ലെന്നുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. നിയമോപദേശം ലഭിച്ചാലുടൻ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.
