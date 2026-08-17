നടൻ ദേവൻ ടിവികെയിലേക്ക്...? ബിജെപിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടത് കടുത്ത അവഗണനയെന്ന് വിമര്ശനം
ബിജെപിയിൽ കടുത്ത അവഗണന, പാർട്ടി വിട്ട് നടൻ ദേവൻ. സ്വന്തം പാർട്ടി പുനരുജീവിപ്പിക്കും, ടിവികെയുമായി സഹകരണത്തിന് സാധ്യത!
Published : August 17, 2026 at 11:48 AM IST
തൃശൂർ: ബിജെപി വിടുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത അതൃപ്തിയും ആക്ഷേപങ്ങളുമായി പ്രമുഖ ചലച്ചിത്ര നടനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവുമായ ദേവൻ രംഗത്ത്. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് കടുത്ത അവഗണനയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നതെന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ പാർട്ടി ഒട്ടും അവസരം നൽകിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ തുറന്നടിച്ചു. ബിജെപിയുമായി തൻ്റെ പാര്ട്ടി ലയിക്കുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായോട് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രൊപ്പഗണ്ട സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം നൽകാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റി; പകരം ആർ. ശ്രീലേഖ
പാർട്ടിയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന പദവികൾ ഒരോന്നായി എടുത്തുമാറ്റിയതാണ് ദേവനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. 2023-ൽ ബിജെപി സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനത്തുനിന്നും തന്നെ ബോധപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തന്നെ തഴഞ്ഞുകൊണ്ട്, മുൻ ഡിജിപി ആർ. ശ്രീലേഖയെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചതിലുള്ള അതൃപ്തിയും ദേവൻ പരസ്യമാക്കി. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ല താൻ പാർട്ടി വിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടരും; സ്വന്തം പാർട്ടി പുനരുജീവിപ്പിക്കും
ബിജെപി വിട്ടാലും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ദേവൻ്റെ തീരുമാനം. ബിജെപിയിൽ ലയിപ്പിച്ച തൻ്റെ പഴയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായ 'കേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി' (KPP) പുനരുജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുൻപ് ബിജെപിയുമായി സഹകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പാർട്ടി അതിൽ ലയിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിലേക്ക്?
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയ സഖ്യസാധ്യതകളും ദേവൻ തേടുന്നുണ്ട്. തമിഴ് നടൻ വിജയ് രൂപീകരിച്ച 'തമിഴക വെട്രി കഴകവുമായി' സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവൻ വെളിപ്പെടുത്തി. വിജയ്യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിലും സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ ദേവൻ്റെ പുതിയ നീക്കം വഴിതുറക്കുമോ എന്നാണ് ഇനി രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
"പാർട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ വട്ടാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു", പഴയകാലം ഓർത്തെടുത്ത് ദേവൻ
തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്രയുടെ കഠിനമായ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളും ദേവൻ പങ്കുവച്ചു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താൻ സ്വന്തമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ 'ഇയാൾക്ക് വട്ടാണോ' എന്ന് പലരും പരിഹസിച്ചതായി അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി.
"വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് (കേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി) എനിക്ക് വട്ടാണോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമാ നടൻ എന്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു പരിഹാസം. എന്നാൽ ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ച രാഷ്ട്രീയം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് എൻ്റെ പാര്ട്ടിയുമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. 20 വര്ഷമെങ്കിലും ഇതിനായി എടുക്കും.ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയം പൂർണമായും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ്. അത് നടപ്പിലാക്കുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നിലവിലെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് സാധ്യമാകുന്നില്ല. എൻ്റെ ലൈൻ ഇതല്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ആലപ്പുഴ കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവീ ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നേതൃത്വത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ നിലവിലെ ബിജെപി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിലായിരുന്നു ദേവൻ്റെ നാടകീയമായ പ്രതികരണവും രാജി പ്രഖ്യാപനവും.
ദേവൻ്റെ പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ
തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ആദർശങ്ങളും ആശയങ്ങളുമാണ്. എന്നാൽ ബിജെപിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലൈൻ ഇതല്ലെന്ന് തനിക്ക് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ കഴിയില്ല. ബിജെപിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി താൻ കടുത്ത അവഗണനയാണ് നേരിടുന്നത്. പാർട്ടിയിൽ തനിക്ക് അർഹമായ ഇടം നൽകാൻ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ല. ബിജെപിക്ക് വേണ്ടി താൻ ശക്തമായി തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വിജയത്തിന് താൻ നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണ്. അത് അദ്ദേഹം തന്നെ സമ്മതിക്കുമെന്നും ദേവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ദേവൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ യാത്ര
മലയാള സിനിമയിൽ വില്ലനായും സ്വഭാവനടനായും തിളങ്ങിയ ദേവൻ (ശ്രീനിവാസൻ വെങ്കിടേഷ് അയ്യർ), കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എപ്പോഴും സ്വന്തമായൊരു നിലപാടും ശൈലിയും സൂക്ഷിച്ച നേതാവാണ്. കേവലം ഒരു സിനിമാ താരത്തിന്റെ ജനപ്രീതിക്കപ്പുറം, വ്യക്തമായ സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടുകളോടെയാണ് അദ്ദേഹം രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ മുന്നണികളായ എൽ.ഡി.എഫിന്റെയും യു.ഡി.എഫിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ശൈലികളോടുള്ള വിയോജിപ്പാണ് ദേവനെ സ്വന്തമായി ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
2004-ൽ അദ്ദേഹം 'കേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടി' രൂപീകരിച്ചു. അഴിമതിരഹിത ഭരണം, സാമൂഹിക സമത്വം എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ട പാർട്ടി പൂർണ്ണമായും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ആദർശങ്ങളിലും മാനവികതയിലുമാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. 2004-ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും, 2006-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചു. സിനിമയിലെ പ്രശസ്തിയും വൃത്തിയുള്ള പ്രതിച്ഛായയും ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചെങ്കിലും, കേരളത്തിലെ ശക്തമായ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തെ മറികടന്ന് വിജയത്തിലെത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
ബിജെപിയിലേക്കുള്ള ലയനം (2021)
തൻ്റെ ആദർശങ്ങൾ കൂടുതൽ വലിയൊരു തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ പിന്തുണ വേണമെന്ന് ദേവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് അദ്ദേഹം ബിജെപിയിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്. 2021 മാർച്ച് മാസത്തിൽ, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ദേവൻ തന്റെ കേരള പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിയെ ബിജെപിയില് ലയിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന വൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ദേവൻ ബിജെപി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഇത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.
സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനവും സജീവ പ്രവർത്തനവും
പാർട്ടിയിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ ദേവൻ്റെ പ്രസംഗ ചാതുരിയും മികച്ച പ്രതിച്ഛായയും ഉപയോഗിക്കാൻ ബിജെപി നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. 2023 മാർച്ചിൽ ദേവനെ ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായി പാർട്ടി നിയമിച്ചു. ചാനൽ ചർച്ചകളിലും പൊതുവേദികളിലും ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുഖമായി അദ്ദേഹം മാറി. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാർട്ടിക്കായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കഠിനമായി പ്രചാരണം നടത്തി. പ്രത്യേകിച്ച് തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപി നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വിജയത്തിനായി അദ്ദേഹം ശക്തമായി രംഗത്തിറങ്ങി വോട്ട് സമാഹരിച്ചിരുന്നു.
ആശയപരമായ ഭിന്നതയും രാജിയും
ബിജെപിയുടെ ഉയർന്ന പദവിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തന ശൈലിയോട് പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ദേവന് സാധിച്ചില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴ കണിച്ചുകുളങ്ങര ക്ഷേത്ര ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് താൻ ബിജെപി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനവും പ്രാഥമിക അംഗത്വവും രാജിവയ്ക്കുകയാണെന്ന് ദേവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
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