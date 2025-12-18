ETV Bharat / state

"അതിജീവിതക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി"; അന്വേഷണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറി

127 സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.

COMMISIONAR BYTE CYBER ATTACK ACTRESS ASSAULT CASE ACTRESS ASSAULT CASE FIR
Nakul Rajendra Deshmukh IPS (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 18, 2025 at 5:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

തൃശൂർ: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ അതിജീവിതയ്‌ക്കെതിരെ അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെയും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജ് ദേശ്‌മുഖ്. കേസ് അന്വേഷണം തൃശൂർ ജില്ല ക്രൈം ബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറിയതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം. അതിജീവിതയുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് നിയമനടപടി എടുക്കുന്നതെന്ന് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജ് ദേശ്‌മുഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയും വിചാരണ കോടതി 20 വർഷം കഠിനതടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌ത മാർട്ടിൻ ആന്‍റണിയുടെ വിവാദ വിഡിയോ ആണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. പുറത്തിറങ്ങിയ വീഡിയോയുടെ പിന്നിൽ ഏന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗൂഢാലോചന ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജ് ദേശ്‌മുഖ് മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

മാർട്ടിനെ ജയിലിൽ എത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും. ആവശ്യമെങ്കിൽ കേസിൽ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തും. 127 സാമൂഹ്യ മാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "അതിജീവിതയ്‌ക്കെതിരായ അപവാദപ്രചരണം സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്‌തവർക്കും വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കും കമൻ്റുകളടക്കമിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായവർക്കുമെതിരെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകും" എന്ന് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജ് ദേശ്‌മുഖ് വ്യക്തമാക്കി.

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി പൊലീസ്

സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും അപവാദപ്രചരണ കണ്ടെൻ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് കമ്മിഷണർ നകുൽ രാജ് ദേശ്‌മുഖ് നിർദേശം നൽകി. കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത കേസിൽ ഐടി ആക്‌ട് 67, 72, 75 വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കമ്പനികൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ലിങ്കുകളും റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപവാദ പ്രചരണം നടത്തിയ 27 വ്യക്തികൾക്കും നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നവമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്‌ത ലിങ്കുകൾ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നോട്ടിസ്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാവരെയും കണ്ടെത്തുമെന്നും രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനുമാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെന്ന് കമ്മിഷണർ പറഞ്ഞു.

Also Read: '77 വയസ്സുകാരനെ ബലിയാടാക്കുന്നു'; ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്ന് പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്, വിധി ശനിയാഴ്‌ച

TAGGED:

ACTRESS CYBER ATTACK
ACTRESS ASSAULT CASE
ACTRESS ASSAULT CASE FIR
ACTRESS ATTACK CYBER CRIME
SLANDEROUS PROPAGANDA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.