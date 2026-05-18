നടുറോഡിൽ ടാങ്കറിൽനിന്ന് ആസിഡ് ചോർച്ച; കൊല്ലത്ത് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി
ടാങ്കറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് പുക ഉയർന്നു. ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് നിർണായകമായത്
Published : May 18, 2026 at 1:01 PM IST
കൊല്ലം: തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് കൊല്ലം ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിലേക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കൊണ്ടുവന്ന ടാങ്കറിൽ ചോർച്ചയുണ്ടായി. പത്തനാപുരം കുന്നിക്കോട്ട് പുലർച്ചെ നാലോടെയാണ് സംഭവം. നാട്ടുകാരും അധികൃതരും സമയോചിതമായി ഇടപെട്ടതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി.
മണിക്കൂറുകൾ യാത്ര ചെയ്ത ടാങ്കർ കുന്നിക്കോട്ട് റോഡിൻ്റെ വശത്ത് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനാണ് പകൽസമയം വാഹനം നിർത്തിയത്. അദ്ദേഹം ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ ടാങ്കറിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുനിന്ന് പുക ഉയർന്നു. ഇത് നാട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതാണ് നിർണായകമായത്. അപകടം തിരിച്ചറിഞ്ഞ യുവാക്കൾ ഉടൻ കുന്നിക്കോട് പൊലീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു.
നിമിഷങ്ങൾക്കകം പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും പത്തനാപുരത്തുനിന്ന് സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങി. പിന്നാലെ വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കുതിച്ചെത്തി. ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം വേഗം സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചു. പൊലീസ് നാട്ടുകാരെ സുരക്ഷിതമായ അകലത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി. പ്രദേശത്തെ വാഹനഗതാഗതം വഴിതിരിച്ചുവിട്ട് കൂടുതൽ അപകട സാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കാനും പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞു.
രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതം
മോട്ടോർ വാഹന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മികച്ച ഏകോപനം രക്ഷാപ്രവർത്തനം വേഗത്തിലാക്കി. അതീവ അപകടകരമായ രാസവസ്തുവായതിനാൽ പൂർണ ജാഗ്രതയിലായിരുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. വിവരമറിഞ്ഞ് ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിൽനിന്നുള്ള സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും സാങ്കേതിക സഹായത്തിനായി കുന്നിക്കോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു.
കെഎംഎംഎൽ പ്രതിനിധികളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ രാവിലെ 10ഓടെ ആസിഡ് മുഴുവനും സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു ടാങ്കറിലേക്ക് മാറ്റി. അഞ്ച് മണിക്കൂറിലേറെ നീണ്ട ശാരീരിക അധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായത്. ചോർച്ചയുണ്ടായ ഭാഗം ഫയർഫോഴ്സ് സംഘം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. ആസിഡിൻ്റെ വീര്യം പരമാവധി കുറയ്ക്കാനും കൂടുതൽ പുക പടരുന്നത് തടയാനും ഇതിലൂടെ സാധിച്ചു.
ഇത്തരം രാസവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കർശന സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ അശ്രദ്ധപോലും ചിലപ്പോൾ ഭീകരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഈ സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാരുടെ ജാഗ്രത പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. പുലർച്ചെ ഇരുട്ടത്ത് പുക ഉയർന്നപ്പോൾത്തന്നെ നാട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചു. യാതൊരു പരിഭ്രാന്തിക്കും ഇടയാക്കാതെ പൊലീസിനെ വിവരമറിയിച്ചു.
വലിയ ദുരന്തത്തിൽനിന്ന് നാടിനെ രക്ഷിച്ചത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരുടെ മികച്ച ഇടപെടൽ ഒന്നുകൊണ്ടുമാത്രമാണ്. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എത്തുംവരെ വാഹനത്തിന് ചുറ്റും ആളുകൾ വരാതെ നോക്കാൻ നാട്ടുകാർക്ക് സാധിച്ചു. അതിനാൽ ചോർച്ച വഷളാകുന്നതിന് മുൻപ് ഔദ്യോഗിക പ്രതിരോധ നടപടികൾ തുടങ്ങാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിഞ്ഞു.
സംഭവസ്ഥലത്ത് ആർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഇല്ല. രാസവാതകം ശ്വസിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടോ എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. പ്രദേശത്ത് നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട യാതൊരു സാഹചര്യവുമില്ല. ചോർച്ചയുണ്ടായ ടാങ്കറിൻ്റെ വിള്ളലുകളും യന്ത്രത്തകരാറുകളും മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പരിശോധിക്കും.
ചരക്ക് വാഹനത്തിന് ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നും സംഘം വിലയിരുത്തും. തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് പതിവായി കെഎംഎംഎല്ലിലേക്ക് ടാങ്കറുകൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് കർശന പരിശോധനകൾ അതിർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ശക്തമായി. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രത്യേക ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്.
സമാന അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. വീഴ്ചകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകാനാണ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. സംഭവത്തിൻ്റെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് പൊലീസ് മേലധികാരികൾക്ക് ഉടൻ കൈമാറും. കെഎംഎംഎൽ കമ്പനി അധികൃതരും ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read: കേരളത്തിന് ഇനി യുവതിളക്കം; മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി സതീശൻ അധികാരമേറ്റു, കരുത്തായി യുവനിര