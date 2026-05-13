കാല് നൂറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഒളിവുജീവിതം; ആസിഡ് ആക്രമണ കേസിന് 65കാരി ഒടുവില് പിടിയില്
ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെ പൊന്നമ്മ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
Published : May 13, 2026 at 4:11 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കാല്നൂറ്റാണ്ടുകാലം നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ഒളിവില് കഴിഞ്ഞ പ്രതി ഒടുവില് പൊലീസിൻ്റെ വലയില്. പത്തനംതിട്ട വെച്ചൂച്ചിറയില് അയല്വാസിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ച് കാഴ്ച ഭാഗികമായി കെടുത്തിയ കേസില് പ്രതിയായ പൊന്നമ്മ (65) ആണ് 25 വര്ഷത്തിന് ശേഷം പിടിയിലായത്.
2000 ജൂലൈ 30-നായിരുന്നു സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. പത്തനംതിട്ട വെച്ചൂച്ചിറ കൊല്ലമുള തുലാപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ പൊന്നമ്മ, അയല്വാസിയായ വെള്ളാപ്പള്ളില് ശശിധരനെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചു പരിക്കേല്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. രാത്രിയുടെ മറവില് നടത്തിയ ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തില് ശശിധരൻ്റെ മുഖത്തിന് ഗുരുതരമായി പൊള്ളലേല്ക്കുകയും ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചശക്തി ഭാഗികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
അന്നത്തെ വെച്ചൂച്ചിറ എസ്.ഐ ആയിരുന്ന കെ.വി. വിജയന് കേസ് അന്വേഷിച്ച് കോടതിയില് കുറ്റപത്രം സമര്പ്പിച്ചു. പത്ത് വര്ഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകളാണ് പൊന്നമ്മയ്ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്.
2003 ൽ കോടതി ഇവരെ മൂന്നു വർഷം തടവിനും 50,000 രൂപ പിഴ അടക്കുന്നതിനും ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഇവർ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ശിക്ഷയിൽ ഇളവ് നേടിയെടുത്തെങ്കിലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ തയാറാകാതെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയായി ആർ ആനന്ദ് ചുമതലയേറ്റ ശേഷം പ്രതിക്കായുള്ള അന്വേഷണം തുടർന്നു. ഇതിനിടെ പൊന്നമ്മയുടെ ഭർത്താവ് പൊന്നപ്പനെ പൊലീസ് കാപ്പാ നിയമപ്രകാരം ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്താക്കി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതോടെ പൊന്നമ്മ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ അട്ടക്കുളങ്ങര വനിതാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി.
