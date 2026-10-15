മൂലത്തറ ആള്ക്കൂട്ട കൊലപാതകം; പ്രതികള് റിമാന്ഡില്, മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല
കാർത്തിക്, സഞ്ജയ്, മണികണ്ഠൻ, കതിരേശൻ, നവീൻ, പ്രശാന്ത് കുമാർ, സൂര്യപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലായത്.
Published : October 15, 2026 at 7:15 PM IST
പാലക്കാട്: മാനസിക പ്രയാസമുള്ളയാളെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിച്ചതിന് പിന്നാലെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ഏഴ് പേരെയും റിമാൻഡ് ചെയ്തു. കാർത്തിക്, സഞ്ജയ്, മണികണ്ഠൻ, കതിരേശൻ, നവീൻ, പ്രശാന്ത് കുമാർ, സൂര്യപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് റിമാൻഡിലായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടയാളെ ഇതുവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇയാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി തമിഴ്നാട്ടിലുടനീളം പരസ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
വണ്ടിത്താവളം മൂലത്തറ റഗുലേറ്ററിന് സമീപം ഒക്ടോബർ 10ന് രാത്രി പത്തോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവമുണ്ടായത്. മർദനമേറ്റ് അവശനായ ഇയാള് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ മദ്യം നൽകിയശേഷം മരക്കൊമ്പുകളും ഓലമെടലും ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അട്ടപ്പാടിയിലെ മധുവിന്റെ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല കേരളത്തിന്റെ മനഃസാക്ഷിയെ ഏറെ മുറിവേൽപ്പിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. മധുവിന്റെ കൊലപാതകക്കേസിൽ അടുത്തിടെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി വന്നത്. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് സമാനമായ മറ്റൊരു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതക വാർത്ത കൂടി പുറത്തുവരുന്നത്.
കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ഇയാളെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും സംഘം ഓടിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് മദ്യപിക്കാനായി ഒത്തുകൂടിയ പ്രതികൾ വീണ്ടും ഇയാളെ തേടിയിറങ്ങിയെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. റോഡിൽവച്ച് ഇയാളെ പിടികൂടി ഓലമെടലും മരക്കൊമ്പുകളും ഉപയോഗിച്ച് മർദിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് നിലത്തുവീണ ഇയാൾ വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതികൾ മദ്യം നൽകിയെന്നും തുടർന്ന് മർദനം തുടരുകയായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു.
ഏകദേശം 40 വയസ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഇയാളുടെ മറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ഒരാഴ്ചയോളമായി ഇയാള് പ്രദേശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് എട്ടരയോടെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ ഇയാളെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ശരീരത്തിൽ അൻപതിലേറെ മുറിവുകളും ആന്തരിക രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.
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