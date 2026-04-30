ETV Bharat / state

വയലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് വയോധികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസ്; പോക്‌സോ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ പ്രതി പിടിയിൽ

തെക്കങ്കോട് കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ 29-കാരനായ അനീഷ് ആണ് കുന്നിക്കോട് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. പോക്‌സോ കേസിൽ 63-വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ സമയത്താണ് കേസിന് ആസ്‌പദമായ സംഭവം.

Accused arrested in rape case
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 7:49 PM IST

|

Updated : April 30, 2026 at 8:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊല്ലം: വയോധികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി. തെക്കങ്കോട് കിഴക്കേതിൽ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തയൊമ്പതുകാരനായ അനീഷ് ആണ് കുന്നിക്കോട് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. പോക്‌സോ കേസിൽ പ്രതിയായി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു വയോധികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.

നിലവിൽ മൂന്ന് പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയാണ് അനീഷ്. 63-വർഷം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം.

വയോധികയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പോക്‌സോ കേസ് പ്രതി പിടിയിൽ

തലവൂർ അരിങ്ങട ഇലഞ്ഞിക്കോട് ഏലായിൽ വെച്ചാണ് അനീഷ് 61-കാരിയായ വയോധികയെ വിവസ്ത്രയാക്കി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. കുറ്ററ സൊസൈറ്റിയിൽ പാൽ നൽകി മടങ്ങിയ വയോധികയെ വേനൽ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാടത്തേക്ക് തള്ളിവീഴ്ത്തി വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചുകീറി പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതേസമയം പിന്നാലെ വന്ന മറ്റൊരു സ്ത്രീ വയലിലെ ചാലിൽ വയോധികയുടെ കുടയും പാൽപ്പാത്രവും കണ്ട് പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചെത്തിയപ്പോൾ ഇയാൾ ഓടിരക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് തലവൂർ രണ്ടാലും മൂട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കുന്നിക്കോട് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻ്റ് ചെയ്‌തു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കഞ്ചാവ് ബീഡി നല്‍കി 12കാരനെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ 22കാരൻ അറസ്‌റ്റിലാവുന്നത്. കുട്ടിയുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച ശേഷം കഞ്ചാവ് ബീഡി വലിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും പിന്നീട് കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നാരങ്ങാനം തോന്നിയാമല സ്വദേശി മധുമല ലക്ഷം വീട്ടിൽ അശ്വിൻ രാജിനെ ആണ് മലയാലപ്പുഴ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തത്.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. കുട്ടിയുമായി പരിചയം സ്ഥാപിച്ച ഇയാൾ പലതവണയായി കുട്ടിക്ക് കഞ്ചാവ് ബീഡി നൽകുകയും വലിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. കുട്ടി കഞ്ചാവ് ബീഡി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം ഇയാൾ കുട്ടിയെ മൊബൈലിൽ അശ്ലീല വീഡിയോകൾ കാണിക്കുകയും ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയും ആയിരുന്നു

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടിയെ കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകൽ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ, കുട്ടികൾക്ക് ലഹരിമരുന്ന് നൽകൽ, കുട്ടികളോടുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമം ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതര വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

Also Read: തൃശൂർ ആനക്കല്ലിൽ യുവതി ഭർതൃവീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം, ഭര്‍ത്താവ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT
RAPE CASE
MOLEST ELDERLY WOMAN
KOLLAM ELDERLY WOMAN RAPE CASE
ACCUSED ARRESTED IN RAPE CASE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.