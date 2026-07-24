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'അമ്മയുടെ ചിത്രവും മോര്‍ഫ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു'; സഹപാഠികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളുണ്ടാക്കി പ്രചരിപ്പിച്ച എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥി റിമാൻഡില്‍

ഓഗസ്‌റ്റ് ഏഴ് വരെയാണ് റിമാൻഡ്. ഏബൽ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്‌ത് ടെലഗ്രാമിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

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എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥി എബേൽ അഗസ്‌റ്റിൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 24, 2026 at 8:06 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: സഹപാഠികളായ എംബിബിഎസ് വിദ്യാർഥിനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി ഏബൽ അഗസ്‌റ്റിൻ റിമാൻഡിൽ. ഓഗസ്‌റ്റ് ഏഴ് വരെയാണ് റിമാൻഡ്. നിലവിൽ ആറ് കേസുകളിലാണ് പ്രതിക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നാല് കേസുകളിലും അടുത്ത മാസം ഏഴ്‌ വരെയാണ് റിമാൻഡ്. അതേസമയം,ഏബൽ സ്വന്തം അമ്മയുടെ ചിത്രം മോർഫ് ചെയ്‌ത് ടെലഗ്രാമിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് റിമാന്‍ഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

17 വിദ്യാർഥികളുടെ പരാതികളാണ് ഇപ്പോൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പൊലീസ് കേസെടുക്കാൻ തയാറായില്ലെന്നും 11 വിദ്യാർഥികൾ പരാതി നൽകിയിട്ടും ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് പൊലീസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തതെന്നും വിദ്യാർഥികൾ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ആദ്യ കേസിൽ അറസ്‌റ്റിലായി ജാമ്യത്തിൽ വിട്ട എബേലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മെഡിക്കൽ വിദ്യാർഥിനികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിച്ചതിൽ 20ൽ കൂടുതൽ ഇരകളുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് പൊലീസ്. കേസിനെത്തുടർന്ന് എബേലിനെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്‌തു.

പ്രതിയായ എബേൽ അഗസ്‌റ്റിൻ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്‌ത് അശ്ലീല കുറിപ്പുകളോടെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ് പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. പെൺകുട്ടികളുടെ ഇൻസ്‌റ്റാഗ്രാം സ്‌റ്റോറികളിൽനിന്ന് അനുവാദമില്ലാതെ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് മോർഫ് ചെയ്‌ത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്.

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പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് നഗ്നഫോട്ടോകളുമായി ചേർത്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ടെലിഗ്രാം പോലുള്ള സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്‌തതായാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടൊപ്പം അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകളും നൽകിയിരുന്നു. മൂന്നാംവർഷ വിദ്യാർഥിയായ എബേൽ ആദ്യ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലും മികച്ച മാർക്ക് നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്.

ആദ്യകേസിൽ പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് പൊലീസിൻ്റെ അനാസ്ഥ മൂലമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് 100ലധികം വിദ്യാർഥികൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽ ബുധനാഴ്‌ച രാത്രി മണിക്കൂറുകളോളം പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്‌ചയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ഐടി ആക്‌ടിലെയും ബിഎൻഎസിലെയും ബാധകമായ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ നൽകിയതെന്നും കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്നുമാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

പൊലീസ് നിസാര വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതു കൊണ്ടാണ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചതെന്ന് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി യൂണിയൻ കൗൺസിലർ എൻഎച്ച് സാലിഹ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ജാമ്യം ലഭിക്കുന്ന നിലയുണ്ടായാൽ ഗുരുതരമായ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയത്.

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CYBER CRIME MORPHED IMAGES
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