തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണം കവർന്ന കേസ്; രണ്ടാം പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം തടവ്
കഴക്കൂട്ടത്തെ സരസ്വതി ഫാഷൻ ജ്വല്ലറിയിൽ തോക്കുമായെത്തിയ സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 67 പവനോളം സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിപ്പോൾ ഒളിവിൽ പോയി.
Published : August 17, 2026 at 5:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തോക്ക് ചൂണ്ടി ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണം കവർന്ന കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിക്ക് അഞ്ച് വർഷം കഠിനതടവ്. കഴക്കൂട്ടം ജംഗ്ഷനിലെ ജ്വല്ലറിയിലാണ് അതിക്രമിച്ച് കയറി തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണം കവർന്നത്. വള്ളക്കടവ് ദാറുൽഷാ വീട്ടിൽ പീരുക്കണ്ണിൻ്റെ മകൻ സജാദ് (42)നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി പ്രിയ ചന്ദ് ശിക്ഷിച്ചത്.
2001 ജൂൺ 29-നായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. കഴക്കൂട്ടത്തെ സരസ്വതി ഫാഷൻ ജ്വല്ലറിയിൽ തോക്കുമായെത്തിയ സംഘം ജീവനക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി 67 പവനോളം സ്വർണമാണ് കവർന്നത്. കവർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതികളെ കഴക്കൂട്ടം ബൈപാസ് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനോയിക്ക് നേരെ പ്രതികൾ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്തു.
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തുടർന്ന് വഴിയാത്രക്കാരായ ദമ്പതികളുടെ മോട്ടോർസൈക്കിൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി തട്ടിയെടുത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒന്നാം പ്രതിയെ പൊലീസ് സാഹസികമായി പിടികൂടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പിടിയിലായ ഒന്നാം പ്രതി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ ഒളിവിൽ പോയി. അതിനാൽ കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയായ സജാദിൻ്റെ വിചാരണ മാത്രം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് കോടതി അഞ്ച് വർഷത്തെ കഠിനതടവ് വിധിച്ചത്.
ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമത്തിലെ 392-ാം വകുപ്പ് (കവർച്ച) പ്രകാരമാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. അന്വേഷണം നടത്തിയ കഴക്കൂട്ടം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ കാലയളവിൽ മരണപ്പെടുകയും എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിദേശത്താവുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇരുവരെയും കോടതിക്ക് വിസ്തരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയ 11 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികളും 18 നിർണായക രേഖകളും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി കുറ്റകൃത്യം തെളിഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയത്. പ്രോസിക്യൂഷനുവേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബി. എസ്. രാജേഷ്, അഭിഭാഷകരായ ബീനാകുമാരി എ., അഭിജിത് ജെ. ജെ., ആർച്ച മദനൻ എന്നിവർ ഹാജരായി.
സമാന സംഭവം
അടുത്തിടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ജ്വല്ലറിയിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്വർണം കവരാന് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. തടയാന് ശ്രമിച്ച ജ്വല്ലറി ഉടമയുടെ കാലിൽ വെടിയേറ്റു. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദ്യശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. പട്ടാപകൽ അഞ്ചംഗ സംഘമാണ് ജ്വല്ലറിയിൽ എത്തി കവർച്ച നടത്താന് ശ്രമിച്ചത്. ജീവനക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് പുറത്ത് പോയ സമയത്ത് കടയിൽ കടയുടമ മാത്രമുള്ളപ്പോഴാണ് ഈ സംഘം ആക്രമണം ആസൂത്രണം ചെയ്തത്. എന്നാൽ കാലിൽ വെടിയേറ്റിട്ടും കടയുടമ നേരിട്ടു. ഇയാളുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ആളുകൾ ഓടി കൂടിയപ്പോഴേക്കും മോഷണ സംഘം സ്വർണം മോഷ്ടിക്കാനാകാതെ കടന്ന് കളഞ്ഞു.
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