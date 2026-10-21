ഖത്തറിലെ കെഎംസിസി ഓഫിസ് കവർച്ച; കോടികള് കവര്ന്ന കേസില് പ്രതി കീഴടങ്ങി
കീഴടങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ ബോംബെ ഷാജി, പയ്യോളി സ്വദേശി റാഷി, ബാവ എന്ന സാലിഹ്, മമ്മളി എന്ന ഹസന്, നിസാര് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികള്.
Published : October 21, 2026 at 3:14 PM IST
കോഴിക്കോട്: ഖത്തറിലെ കെഎംസിസി ഓഫിസില് നിന്നും കോടികള് കവര്ന്ന കേസില് പ്രതി പൊലീസില് കീഴടങ്ങി. കൊയിലാണ്ടി കൊല്ലം നെല്ല്യാടി പരപ്പിന്കുനിയില് ബാലകൃഷ്ണന് ആണ് കൊയിലാണ്ടി പൊലീസില് കീഴടങ്ങിയത്. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയില് ഹാജരാക്കി. നാദാപുരം കോടതി ഇയാളെ കോടതി റിമാന്ഡ് ചെയ്തു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് പേര്ക്കെതിരെയാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. കൊയിലാണ്ടി സ്വദേശിയായ ബോംബെ ഷാജി, പയ്യോളി സ്വദേശി റാഷി, ബാവ എന്ന സാലിഹ്, മമ്മളി എന്ന ഹസന്, നിസാര് എന്നിവരാണ് മറ്റ് പ്രതികള്.
2025 സെപ്റ്റംബര് 18നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. ഖത്തറിലെ അല് തുമാമ എന്ന സ്ഥലത്തെ കെഎംസിസിയുടെ ഓഫീസിലെ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ പൂട്ട് ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ക്കുകയായിരുന്നു. 31 ലക്ഷം റിയാല് ഏകദേശം എട്ട് കോടി ആറ് ലക്ഷം ഇന്ത്യന് രൂപയാണ് കവര്ച്ച ചെയ്തത്.
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കീഴടങ്ങിയ ബാലകൃഷ്ണൻ കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭയില് ബിജെപി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്നു. 2025 ല് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭ മൂന്നാം വാര്ഡിലാണ് ബാലകൃഷ്ണന് താമര ചിഹ്നത്തില് മത്സരിച്ചത്. 35 വോട്ടുകളാണ് ഇദ്ദേഹം നേടിയത്. നഗരസഭയിലെ എട്ടാം വാര്ഡിലാണ് നിലവില് ബാലകൃഷ്ണന് താമസിക്കുന്നത്. വിയ്യൂരിലെ ബിജെപിയുടെ ബൂത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് കൂടിയാണ് ഇയാള്. ഇൻഡസ്ട്രിയല് വര്ക്കറായ ബാലകൃഷ്ണന് കഴിഞ്ഞവര്ഷമാണ് ഖത്തറിലേക്ക് പോയത്. ഇതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു കെഎംസിസി ഓഫീസില് കവര്ച്ച നടന്നത്. ഓഫീസിലെ സ്ട്രോങ് റൂം ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചു നല്കിയത് ഇയാളായിരുന്നു.
ഖത്തറിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയത് മോഷണത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്ന് ബാലകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞു. കുറ്റബോധംകൊണ്ടാണ് കീഴടങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൊയിലാണ്ടി പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ഖത്തറില് ജോലിക്കെന്നു പറഞ്ഞാണ് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്. കെഎംസിസി ഓഫീസിൻ്റെ സ്ട്രോങ് റൂം ഗ്യാസ് കട്ടര് ഉപയോഗിച്ച് തകര്ത്തുനല്കാന് അവര് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് പൂട്ട് തകര്ത്തത്. മോഷണത്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്നും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളില് കുറ്റബോധമുണ്ടെന്നും ബാലകൃഷ്ണന് മൊഴി നൽകി. കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾക്കായ തിരച്ചില് ശക്തമാക്കിയതായി കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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