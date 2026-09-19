ETV Bharat / state

വയോധികയുടെ സ്വര്‍ണ മാല കവര്‍ന്ന സംഭവം; 17 ദിവസങ്ങള്‍ക്കകം പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

പന്തീരാങ്കാവ് സ്വദേശി എളാലത്ത് വിലാസിനിയമ്മയുടെ സ്വർണമാലയുടെ രണ്ടംഗ സംഘം പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. കാസർകോട് നൊക്രാജ ചെന്നെടുക്ക സ്വദേശി ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ, മലപ്പുറം മുണ്ട് പറമ്പ് കാവിലകുന്ന് മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

CHAIN THEFT IN KOZHIKODE ELADERLY WOMEN CHAIN THEFT GOLD THEFT ARREST ACCUSED ARRESTED IN CHAIN THEFT
Accused Arrested in chain theft (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 19, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: രണ്ടര പവൻ തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണ മാല ബൈക്കിൽ എത്തിയ സംഘം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കടന്ന് കളഞ്ഞപ്പോൾ വിലാസിനിയമ്മയ്‌ക്ക് നഷ്‌ടമായ സ്വർണാഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌ത് സമ്പാദിച്ച പണം കൊണ്ട് സ്വന്തമായി വാങ്ങിയതായിരുന്നു ആകെയുള്ള ഈ സ്വർണമാല.

എന്നാൽ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസും കേസന്വേഷണം നടത്താൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഫറോക്ക് അസിസ്‌റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണറുടെ കീഴിലുള്ള ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും വിലാസിനി അമ്മയെ ആശ്വസിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രതിയെ കണ്ടെത്തി സ്വർണാഭരണം തിരിച്ച് ലഭിക്കാനാവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയപ്പോൾ വിലാസിനിയമ്മക്കും പ്രത്യാശയായി തൻ്റെ ആഭരണം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന്.

കവര്‍ച്ചാ കേസിലെ പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍. (ETV Bharat)

പൊലീസ് നൽകിയ ആ വാക്കാണ് സ്വർണാഭരണം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കടന്ന് കളഞ്ഞ സംഘത്തെ പതിനേഴ് ദിവസത്തിനകം പിടികൂടിയതിലൂടെ പൊലീസ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് നൊക്രാജ ചെന്നെടുക്ക സ്വദേശി ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ (44), മലപ്പുറം മുണ്ട് പറമ്പ് കാവിലകുന്ന് മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദ് (23) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്.

പൊലീസിനെ കബളിപ്പിക്കാൻ അതിവിദഗ്‌ധമായി പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയെങ്കിലും ഇരു മോഷ്‌ടാക്കൾക്കും മുകളിലായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ അന്വേഷണ മികവ്. കഴിഞ്ഞ മാസം മുപ്പതാം തീയതിയാണ് കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം നടന്നത്.

പന്തീരാങ്കാവ് കൊടൽ നടക്കാവ് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സമീപമാണ് എളാലത്ത് വിലാസിനി അമ്മ താമസിക്കുന്നത്. വിലാസിനി അമ്മ സഹോദര ഭാര്യക്കൊപ്പം ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ബൈക്കിൽ എത്തിയ ഇരുവരും വിലാസിനി അമ്മയുടെ കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞ സ്വർണമാല പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കടന്നുകളഞ്ഞത്. സംഘവുമായുള്ള പിടിവലിയിൽ നിലത്തുവീണ വിലാസിനിയമ്മയുടെ കൈയ്‌ക്കും കാലിനും പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

അന്ന് തന്നെ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പരാതി നൽകി. പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസ് പരാതി ലഭിച്ച ഉടൻ തന്നെ വിലാസിനി അമ്മയുടെ മൊഴിയെടുത്ത് ഊർജിതമായ അന്വേഷണവും ആരംഭിച്ചു. പന്തീരാങ്കാവ് മുതൽ അരീക്കോട് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ നൂറോളം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി ശേഖരിച്ചത്.

എല്ലാ ദൃശ്യങ്ങളും പരിശോധിച്ച് പ്രതികളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിവരം ശേഖരിച്ചു. പൊലീസിൻ്റെ കണ്ണ് വെട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രതികൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ബൈക്ക് മോഷ്‌ടിച്ചിരുന്നു. മോഷണ ശ്രമം നടക്കുന്ന നാല് ദിവസം മുമ്പ് ഈ മോഷ്‌ടിച്ച ബൈക്ക് കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്‌റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു.

ആ ബൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഇരുവരും സ്വർണാഭരണം പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കടന്നു കളഞ്ഞത്. സംഭവത്തിന്‌ ശേഷം ബൈക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കയറിയാണ് ഇരുവരും രക്ഷപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസും ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും ഇരുവരെയും പിന്തുടർന്ന് ഇബ്രാഹിം ഖലീലിനെ കാസർകോട് വച്ചും
മുഹമ്മദ് ദിൽഷാദിനെ മലപ്പുറത്ത് വച്ചും കസ്റ്റഡിയിലെത്തു.

ഇബ്രാഹിം ഖലീലിൻ്റെ പേരിൽ ഇതിന് സമാനമായ പതിനൊന്ന് കേസുകൾ നിലവിലുണ്ട്.
വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം പ്രതികളെ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തും വിലാസിനി അമ്മയുടെ വീട്ടിലും എത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു. നഷ്‌ടപ്പെട്ട സ്വർണാഭരണത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് പന്തീരാങ്കാവ് പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതികളെ പിടികൂടിയ വിവരം അറിയുന്നത്. ഇതോടെ വലിയ സന്തോഷം തോന്നിയെന്ന് വിലാസിനിയമ്മ പറഞ്ഞു.

അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രതികളെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. അന്വേഷണത്തിന് ഫറോക്ക് സബ് ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർ പ്രേംജിത്ത്, നല്ലളം പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ ആർസി ബിജു, പന്തീരാങ്കാവ് എസ്ഐമാരായ എ നിധിൻ, അർജുൻ അജിത്ത്, ക്രൈം സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ എഎസ്ഐ അരുൺകുമാർ,
സുബീഷ്, അഖിൽ ബാബു, അനൂജ്, സനീഷ്, വിനോദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

Also Read: കാസർകോട് എംഡിഎംഎ കേസ്; പ്രതികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, ഇടപാട് മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളിലൂടെ

TAGGED:

CHAIN THEFT IN KOZHIKODE
ELADERLY WOMEN CHAIN THEFT
GOLD THEFT ARREST
ACCUSED ARRESTED IN CHAIN THEFT
GOLD CHAIN THEFT IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.