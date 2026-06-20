ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ സൗഹൃദം... പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനികളെ മൂന്നാറിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ
കൊടൈക്കനാൽ സ്വദേശിയായ ബി സുരേഷ് (21), ഇയാളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സുഹൃത്ത് എന്നിവരാണ് മൂന്നാർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
Published : June 20, 2026 at 8:28 PM IST
ഇടുക്കി: സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ സൗഹൃദങ്ങൾ ചെന്നെത്തുന്നത് വൻ ചതിക്കുഴികളിലേക്കെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മൂന്നാറിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിനികളെ മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലെത്തിച്ച് പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ രണ്ട് യുവാക്കളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊടൈക്കനാൽ സ്വദേശിയായ ബി. സുരേഷ് (21), ഇയാളുടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത സുഹൃത്ത് എന്നിവരാണ് മൂന്നാർ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ദിണ്ഡുക്കലിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന പ്രതികളെ അതിസാഹസികമായാണ് പൊലീസ് സംഘം വലയിലാക്കിയത്.
സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി
കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ സുരേഷ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി വിദ്യാർഥിനിയുമായി പരിചയപ്പെടുകയും പെൺകുട്ടിയുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചുപറ്റി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് മൂന്നാറിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലെത്താൻ പെൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
തനിക്കൊപ്പം ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്നും അതിനാൽ തനിച്ചുവരാതെ മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരിയെക്കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടണമെന്നും സുരേഷ് പെൺകുട്ടിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇതനുസരിച്ച്, പതിവുപോലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോയ രണ്ട് വിദ്യാർഥിനികളും വൈകുന്നേരത്തോടെ മൂന്നാറിലെത്തി യുവാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂൾ യൂണിഫോം മാറി ഇവർ പ്രതികൾക്കൊപ്പം ലോഡ്ജ് മുറിയിലെത്തിയതായും ഇവിടെവെച്ച് പീഡനത്തിനിരയായതായും പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് അതിസാഹസികമായി പ്രതികളെ പിടികൂടി പൊലീസ്
പെൺകുട്ടികളെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ക്രൂരമായ പീഡനവിവരം പുറത്തറിയുന്നത്. സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരം മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പി എസ് ചന്ദ്രകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിച്ചു. പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈബർ സെല്ലിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ദിണ്ഡുക്കലിൽ വെച്ച് ഇവർ പിടിയിലാകുന്നത്.
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''18ാം തിയ്യതി രാവിലെ സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടികളെ കണ്ട് സംശയം തോന്നിയ സ്കൂൾ അധികാരികൾ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് കുട്ടികളെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി. കുട്ടികൾ ചൂഷണത്തിന് വിധേോയരായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുകയും മൂന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു'' മൂന്നാർ എസ്എച്ച്ഒ ബിനോദ് പറഞ്ഞു.
പെണ്കുട്ടികൾ ഫോണ് നമ്പർ മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതിനാൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് കുട്ടികളുടെ യഥാർഥ ഫോണ് കണ്ടെത്തി മൂന്നാർ ഡിവൈഎസ്പി ചന്ദ്ര കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് മൂന്നാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്നാർ എസ്ഐ കെപി അനിൽകുമാർ, സിപിഒ ഹിലാൽ, സി പി ഒമാരായ ഷിജു, ടി അനിൽ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിയെ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമ ഉപയോഗത്തിൽ കൗമാരക്കാർ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെക്കുറിച്ചും മാതാപിതാക്കളുടെ ശ്രദ്ധയെക്കുറിച്ചും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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