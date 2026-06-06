സ്വകാര്യബസ്സിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു
ചേന്ദമംഗലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വണ് പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം.
Published : June 6, 2026 at 4:40 PM IST|
Updated : June 6, 2026 at 6:37 PM IST
കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യബസ്സിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. അലി അഫാൻ (16) ആണ് ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ടായ അപകടത്തില് മരിച്ചത്. ചേന്ദമംഗലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വണ് പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം.
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മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുന്ദമംഗലം റോഡിൽ മായനാട് പുഴുക്കരയിൽ വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
കുന്ദമംഗലം ഭാഗത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൽ
അലി അഫാൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.
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ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ഓടിയെത്തിയ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ
തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പത്തരയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു. അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.