ETV Bharat / state

സ്വകാര്യബസ്സിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു

ചേന്ദമംഗലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം.

SCHOOL STUDENT DEATH ALI AFAN DEATH KOZHIKODE ACCIDENT CHENDAMANGALORE HSS
അലി അഫാൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 6, 2026 at 4:40 PM IST

|

Updated : June 6, 2026 at 6:37 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

കോഴിക്കോട്: സ്വകാര്യബസ്സിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ച് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. അലി അഫാൻ (16) ആണ് ഇന്ന് രാവിലെയുണ്ടായ അപകടത്തില്‍ മരിച്ചത്. ചേന്ദമംഗലൂർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പത്താം ക്ലാസ് പൂർത്തിയാക്കി പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അപകടം.

Accident death in Kozhikode (ETV Bharat)

Also Read: വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൂട്ടത്തോടെ ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യം, നൂറിലേറെ കുട്ടികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍, ജാഗ്രത ശക്തമാക്കി ആരോഗ്യവകുപ്പ്


മെഡിക്കൽ കോളേജ് കുന്ദമംഗലം റോഡിൽ മായനാട് പുഴുക്കരയിൽ വച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്.
കുന്ദമംഗലം ഭാഗത്തു നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസിൽ
അലി അഫാൻ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ഉടൻ തന്നെ ഓടിയെത്തിയ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നവർ ചേർന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെ
തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പത്തരയോടെ മരണം സംഭവിച്ചു. അപകടത്തിന്‍റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

Last Updated : June 6, 2026 at 6:37 PM IST

TAGGED:

SCHOOL STUDENT DEATH
ALI AFAN DEATH
KOZHIKODE ACCIDENT
CHENDAMANGALORE HSS
ACCIDENT DEATH IN KOZHIKODE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.