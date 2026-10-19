വാഗമൺ നാച്ചുറൽ ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിൽ അപകടം: 800 അടി താഴ്ചയിൽ വീണ ഡോക്ടറെ അതിസാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി പീരുമേട് ഫയർഫോഴ്സ്
സഞ്ജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഇഎൻടി സർജനായ സുഖിയ ജെയിൻ (28) ആണ് അപകത്തിൽപ്പെട്ടത്.
Published : October 19, 2026 at 8:59 PM IST
ഇടുക്കി: വാഗമണിൽ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നാച്ചുറൽ ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിൽ വിനോദയാത്രയ്ക്കെത്തിയ ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ ഡോക്ടർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. സഞ്ജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഇഎൻടി സർജനായ സുഖിയ ജെയിൻ (28) ആണ് അപകത്തിൽപ്പെട്ടത്. നാല് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പമാണ് ഇവർ വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയത്. കരയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 800 അടി താഴ്ചയിൽ, കുത്തനെ ഉള്ളതും നടന്നു കയറുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുമായ പാതയിലൂടെ നാച്ചുറൽ ഇൻഫിനിറ്റി പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ ഡോക്ടർ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു.
വീഴ്ചയിൽ സുഖിയ ജെയിൻ്റെ കാൽപ്പാദം ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങുകയും നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലാവുകയും ചെയ്തു. വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പീരുമേട് ഫയർഫോഴ്സ് സേനാംഗങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. സീനിയർ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ നവാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർമാരായ ആനന്ദ്, രജീഷ്, രാഗേഷ് ലാൽ, അലക്സ് സൈമൺ എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. 800 അടി താഴ്ചയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറെ അതിസാഹസികമായി കരയ്ക്കെത്തിച്ച ശേഷം അവിടെനിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വാഗമൺ സിറ്റിയിൽ എത്തിച്ചു. തുടർന്ന് 108 ആംബുലൻസിൽ ഈരാറ്റുപേട്ട ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
വാഗമണിലെ അപകടങ്ങൾ
ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ വാഗമണിൽ ഇതിന് മുമ്പും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ വാഗമണ്ണിന് സമീപം ചോറ്റുപാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ യുവാവ് ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു. കോട്ടയം കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ പ്രത്യാശ് (24) ആണ് മരിച്ചത്. റിസോർട്ടിന് സമീപത്തുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനിടെ കാൽ വഴുതി വീഴുകയായിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ വാഗമൺ കാവലേറ്റം–കോട്ടമല റൂട്ടിൽ ട്രെക്കിംഗിന് പോയ ടൂറിസ്റ്റ് സഫാരി ജീപ്പ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികളായ സഞ്ചാരികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഡ്രൈവർക്ക് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
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വീണ്ടും ജൂലൈയിൽ വാഗമണ്ണിനടുത്തുള്ള വഴിക്കടവിൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാനായി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാർ അനിയന്ത്രിതമായി പാഞ്ഞുകയറി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ നാല് വയസുകാരൻ മരണപ്പെടുകയും അമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 2024 ജൂണിൽ കാഞ്ഞാർ-വാഗമൺ റോഡിലെ കണ്ണിക്കൽ വ്യൂപോയൻ്റിൽ സെൽഫിയെടുക്കുന്നതിനിടെ 800 അടി താഴ്ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്ക് വീണുപോയ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അഗ്നിരക്ഷാസേന അതിസാഹസികമായി ഇറങ്ങി വീണ്ടെടുത്ത് നൽകിയിരുന്നു.
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